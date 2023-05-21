Судді вкрали перемогу у Ломаченка: що сказав Хейні

Девін Хейні після бою. Скриншот YouTube

Боксер Девін Хейні віддав шану українцю Василю Ломаченку після перемоги у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Американець визнав, що це був найскладніший поєдинок у його кар'єрі.

Хейні зберіг чемпіонські титули завдяки рішенню суддів, нагадує портал Новини.LIVE.

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Василь Ломаченко провів хороший бій і у фінальних раундах притиснув суперника до канатів. Девін Хейні пропустив кілька ударів у корпус і голову, але зумів встояти на ногах.

Девін Хейні в углу рингу. Скріншот YouTube

Складний суперник

Вердикт суддів виявився одноголосним. Вони присудили перемогу за очками американському боксеру: 116:112, 115:113, 115:113. Після оголошення про це рішення на обличчі Хейні виникло полегшення.

"Ломаченко показав себе винятковим бійцем. Будь-які компліменти на його адресу не стануть перебільшенням. Це мій найскладніший суперник у кар'єрі, причому з великим відривом. Українець включився у боротьбу в пізніх раундах, мені було дуже складно під його натиском", — заявив Девін Хейні.

Похвала на адресу Ломаченка

Молодий американець не лише провів другий успішний захист титулів, а й установив новий рекорд з боїв без поразок. І все-таки після бою він говорив не тільки про це, а й про свого супротивника.

"Ломаченко зробив цей поєдинок неповторним. Сьогодні я переміг майбутнього члена Залу слави. Завдяки цьому я назавжди увійду в історію", — розповів Девін Хейні.

Нагадаємо, у п'ятому раунді бою проти Девіна Хейні українець Василь Ломаченко впав на підлогу рингу.

Після бою з Девіном Хейні українець Василь Ломаченко заявив, що чекав більшого від суперника.