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Моуриньо установил уникальное тренерское достижение

19 мая 2023 20:49
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Моуриньо установил уникальное тренерское достижение
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо. Фото: Reuters/THILO SCHMUELGEN
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуриньо в шестой раз в своей тренерской карьере станет участником еврокубкового финала. Накануне его команда обыграла леверкузенский "Байер" в полуфинале Лиги Европы и сыграет в решающем матче турнира.

Об этом сообщает Squawka.

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18 мая в полуфинальном поединке Лиги Европы римская "Рома" обыграла по сумме двух матчей леверкузенский "Байер" — 1:0, 0:0. Таким образом, "волки" вышли в финал турнира, где померяются силами с испанской "Севильей". Матч пройдет 31 мая в Будапеште.

Моуриньо
Жозе Моуриньо в объятиях игроков "Ромы" после выхода в финал Лиги Европы. Фото: Reuters/THILO SCHMUELGEN

Для Жозе Моуриньо это будет шестой финал еврокубков в качестве тренера. Интересно, что в предыдущих пяти финалах его команды обязательно побеждали.

Сезон 2002/03: "Порту" — "Селтик" в Кубке УЕФА — 3:2;

Сезон 2003/04: "Порту" — "Монако" в Лиге чемпионов — 3:0;

Сезон 2009/10: "Интер" — "Баварию" в Лиге чемпионов — 2:0;

Сезон 2016/17: "Манчестер Юнайтед" — "Аякс" в Лиге Европы — 2:0;

Сезон 2021/22: "Рома" — "Фейеноорд" в Лиге конференций — 1:0.

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