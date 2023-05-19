Моуриньо установил уникальное тренерское достижение

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо. Фото: Reuters/THILO SCHMUELGEN

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуриньо в шестой раз в своей тренерской карьере станет участником еврокубкового финала. Накануне его команда обыграла леверкузенский "Байер" в полуфинале Лиги Европы и сыграет в решающем матче турнира.

Об этом сообщает Squawka.

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18 мая в полуфинальном поединке Лиги Европы римская "Рома" обыграла по сумме двух матчей леверкузенский "Байер" — 1:0, 0:0. Таким образом, "волки" вышли в финал турнира, где померяются силами с испанской "Севильей". Матч пройдет 31 мая в Будапеште.

Жозе Моуриньо в объятиях игроков "Ромы" после выхода в финал Лиги Европы. Фото: Reuters/THILO SCHMUELGEN

Для Жозе Моуриньо это будет шестой финал еврокубков в качестве тренера. Интересно, что в предыдущих пяти финалах его команды обязательно побеждали.

Сезон 2002/03: "Порту" — "Селтик" в Кубке УЕФА — 3:2;

Сезон 2003/04: "Порту" — "Монако" в Лиге чемпионов — 3:0;

Сезон 2009/10: "Интер" — "Баварию" в Лиге чемпионов — 2:0;

Сезон 2016/17: "Манчестер Юнайтед" — "Аякс" в Лиге Европы — 2:0;

Сезон 2021/22: "Рома" — "Фейеноорд" в Лиге конференций — 1:0.

Напомним, хорват Иван Ракитич назвал причину выхода "Севильи" в финал Лиги Европы.

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