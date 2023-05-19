Моуріньо встановив унікальне тренерське досягнення

Головний тренер "Роми" Жозе Моуріньо. Фото: Reuters/THILO SCHMUELGEN

Головний тренер італійської "Роми" Жозе Моуріньо вшосте у своїй тренерській кар'єрі стане учасником єврокубкового фіналу. Напередодні його команда обіграла леверкузенський "Баєр" у півфіналі Ліги Європи та зіграє у вирішальному матчі турніру.

Про це повідомляє Squawka.

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18 тарвня у півфінальному поєдинку Ліги Європи римська "Рома" обіграла за сумою двох матчів леверкузенський "Баєр" — 1:0, 0:0. Отже, "вовки" вийшли у фіналу турніру, де поміряються силами з іспанською "Севільєю". Матч відбудеться 31 травня в Будапешті.

Жозе Моуріньо в обіймах гравців "Роми" після виходу у фінал Ліги Європи. Фото: Reuters/THILO SCHMUELGEN

Для Жозе Моуріньо це вже буде шостий фінал єврокубків у якості тренера. Цікаво, що в попередніх п'яти фіналах його команди неодмінно перемагали.

Сезон 2002/03: "Порту" — "Селтік" в Кубку УЄФА — 3:2;

Сезон 2003/04: "Порту" — "Монако" в Лізі чемпіонов — 3:0;

Сезон 2009/10: "Інтер" — "Баварію" в Лізі чемпионов — 2:0;

Сезон 2016/17: "Манчестер Юнайтед" — "Аякс" в Лізі Європи — 2:0;

Сезон 2021/22: "Рома" — "Феєноорд" в Лізі конференцій — 1:0.

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