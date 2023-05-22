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Ломаченко получил вызов от звезды бокса

22 мая 2023 10:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ломаченко получил вызов от звезды бокса
Василий Ломаченко после боя с Девином Хейни. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Василий Ломаченко может снова выйти на ринг через несколько месяцев. Он получил вызов от известного соперника. 

Такой бой вызывает огромный зрительский интерес даже несмотря на отсутствие титулов на кону, сообщает Fight Hub TV.

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Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) получил вызов от бывшего абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа-младшего (20-2, 10 КО). 29-летний австралийский боксер мечтает об организации такого поединка. 

Новый шанс для обоих боксеров  

И Ломаченко, и Камбосос сражались с Хейни за титулы. Оба спортсмена проиграли, но при этом остались очень популярными бойцами в мире профессионального бокса. 

Джордж Камбосос
Джордж Камбосос на тренировке. Фото: instagram.com/georgekambososjr/

"Ломаченко нужен новый вызов. Я прекрасно понимаю, что он хочет забыть поединок с Хейни. Мы давно планировали организовать большой поединок в Австралии. Время пришло. 

Василию необходимо вернуться в Украину, восстановиться и вернуться к тренировкам. Ему надо дать время. А потом мы свяжемся и обсудим поединок. Я молюсь за Украину", — рассказал Джордж Камбосос. 

Поединок между Ломаченко и Камбососом должен был состояться в начале 2022 года. Бой был отменен из-за вторжения россиян в Украину. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный поделился планами на следующий сезон. 

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни. 

Французский "ПСЖ" пригласит звезду на пост главного тренера команды. 

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