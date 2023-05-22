Забарный поделился впечатлением об игре в Англии

Забарный борется с Вегхорстом. Фото: REUTERS/David Klein

Молодой украинский футболист английского "Борнмута" Илья Забарный все чаще выходит на поле после тяжелой травмы. Воспитанник киевского "Динамо" рассказал о целях в АПЛ и желании вернуться в национальную команду.

Игрок принял участие в поединке 37-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед", который закончился минимальной победой "красных дьяволов" со счетом 1:0, напоминает BBC.

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Илья Забарный стал футболистом "Борнмута" в январе 2023-го года. Это была одна из рекордных продаж в истории киевского "Динамо". 20-летний футболист приехал в Англию с травмой и долго восстанавливался.

Процесс адаптации Забарного

Забарный успел сыграть за "Борнмут" только четыре поединка. Он считается номинально пятым защитником команды, но главный тренер постепенно подпускает футболиста к основе.

"Я долго лечился, процесс получился сложным. Травма мешала мне несколько месяцев, и все это время я очень хотел выйти на поле. Ждал свой шанс и тренировался. Благодарен тренеру за доверие, я буду показывать свой лучший футбол.

Поединок против "Манчестер Юнайтед" был важным в контексте следующего сезона. Мы должны улучшать нашу игру, причем надо делать это уже сейчас. И я готов быть частью нового "Борнмута", — рассказал Илья Забарный.

Забарный против Гарначо. Фото: Reuters/Matthew Childs

Помимо этого футболист подтвердил, что хочет помочь сборной Украины сыграть летние матчи отбора на Евро-2024. Защитник признал, что в физическом плане готов выйти на поле.

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