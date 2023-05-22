Забарний поділився враженням про гру в Англії

Забарний бореться із Вегхорстом. Фото: REUTERS/David Klein

Молодий український футболіст англійського "Борнмута" Ілля Забарний дедалі частіше виходить на поле після тяжкої травми. Вихованець київського "Динамо" розповів про цілі в АПЛ та бажання повернутися до національної команди.

Гравець взяв участь у поєдинку 37-го туру АПЛ проти "Манчестер Юнайтед", який закінчився мінімальною перемогою "червоних дияволів" із рахунком 1:0, нагадує ВВС.

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Ілля Забарний став футболістом "Борнмуту" у січні 2023 року. Це був один із рекордних продажів в історії київського "Динамо". 20-річний футболіст приїхав до Англії з травмою та довго відновлювався.

Процес адаптації Забарного

Забарний встиг зіграти за "Борнмут" лише чотири поєдинки. Він вважається номінально п'ятим захисником команди, але головний тренер поступово підпускає футболіста до основи.

"Я довго лікувався, процес вийшов складним. Травма заважала мені кілька місяців, і весь цей час я дуже хотів вийти на поле. Чекав свій шанс і тренувався. Вдячний тренеру за довіру, я показуватиму свій найкращий футбол.

Поєдинок проти "Манчестер Юнайтед" був важливим у контексті наступного сезону. Ми маємо покращувати нашу гру, причому треба робити це вже зараз. І я готовий бути частиною нового "Борнмуту", — розповів Ілля Забарний.

Забарний проти Гарначо. Фото: Reuters/Matthew Childs

Крім цього, футболіст підтвердив, що хоче допомогти збірній України зіграти літні матчі відбору на Євро-2024. Захисник визнав, що у фізичному плані готовий вийти на поле.

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