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Беленюк рассказал, как Ломаченко мог победить Хейни

21 мая 2023 18:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Беленюк рассказал, как Ломаченко мог победить Хейни
Василий Ломаченко выходит на ринг. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк поддержал украинского боксера Василия Ломаченко. Спортсмен провел один из лучших боев в карьере, но судьи присудили победу его сопернику Девину Хейни. 

Беленюк считает, что у Ломаченко было мало шансов на победу в этом поединке, сообщается на официальной странице олимпийского чемпиона Токио в Facebook. 

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Василий Ломаченко доминировал над Девином Хейни несколько последних раундов. Это признал даже молодой американский боксер. Независимые эксперты считают, что бой должен был завершиться ничьей. 

Шанс Ломаченко на победу 

Арбитры на поединке приняли другое решение и единогласно присудили победу Девину Хейни. Это расстроило и Василия Ломаченко, и многих болельщиков. Жан Беленюк рассказал, как украинский боксер мог добиться победы в этом противостоянии. 

Девин Хейни
Девин Хейни выходит на ринг. Скриншот YouTube

"Результат судейских оценок боя Ломаченко — Хейни это больше о бизнесе чем о спорте. Наивно надеяться, что Васе отдали бы победу в таком бою, учитывая его возраст, наличие уже двух поражений и перспективы на будущее. Американцы — это об умении считать деньги!

Конечно, непобедимый молодой боец ​​из Америки более ценный "актив", чем 35-летний украинец. И тут нужно было доставать либо нокаут, либо тотальное доминирование. Сам бой мне понравился, интересный и конкурентный!" — написал Жан Беленюк. 

Ломаченко и Хейни
Ломаченко атакует Хейни. Скриншот YouTube

Напомним, в пятом раунде боя против Девина Хейни украинец Василий Ломаченко упал на пол ринга. 

После боя с Девином Хейни украинец Василий Ломаченко заявил, что ожидал большего от соперника. 

Американец Девин Хейни назвал Василия Ломаченко самым опасным боксером, с которым ему доводилось встречаться на ринге. Позже Хейни услышал комментарий соперника и раскритиковал его. 

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Ломаченко получил огромный гонорар за бой с Хейни, а после поражения от американца заплакал. 

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