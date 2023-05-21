Ломаченко заработал огромный гонорар за бой с Хейни и заплакал

Василий Ломаченко после боя. Скриншот YouTube

Украинец Василий Ломаченко не смог победить Девина Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе. Победу по очкам единогласным решением судей одержал молодой американец.

Ломаченко получил один из самых высоких гонораров в карьере за этот бой, сообщает портал Новини.LIVE.

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Василий Ломаченко провел один из лучших поединков за последние годы. Он сражался на равных с Девином Хейни, а в последних раундах активизировался и доминировал над соперником.

Поединок Ломаченко и Хейни. Скриншот YouTube

Слезы Ломаченко

Украинский боксер заработал за поединок против американца три миллиона евро. Гонорар Девина Хейни составил четыре миллиона. Рекордом Василия Ломаченко являются 3 250 000 долларов, которые он заработал за бой с Теофимо Лопесом осенью 2020 года. Тот поединок украинец проиграл.

Ломаченко сдержанно и с иронией отреагировал на решение присудить победу Хейни. Но во время пресс-конференции после поединка украинский боксер не сумел сдержать слез. Позже он объяснил, что вспомнил, как утром перед боем ему несколько раз звонил сын и настраивал на важный поединок.

Отвечая на вопрос о реванше, Ломаченко выразил сомнение в том, что Хейни захочет провести такой бой.

Напомним, в пятом раунде боя против Девина Хейни украинец Василий Ломаченко упал на пол ринга.

После боя с Девином Хейни украинец Василий Ломаченко заявил, что ожидал большего от соперника.

Американец Девин Хейни назвал Василия Ломаченко самым опасным боксером, с которым ему доводилось встречаться на ринге.

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