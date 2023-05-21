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Ломаченко заработал огромный гонорар за бой с Хейни и заплакал

21 мая 2023 10:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ломаченко заработал огромный гонорар за бой с Хейни и заплакал
Василий Ломаченко после боя. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинец Василий Ломаченко не смог победить Девина Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе. Победу по очкам единогласным решением судей одержал молодой американец. 

Ломаченко получил один из самых высоких гонораров в карьере за этот бой, сообщает портал Новини.LIVE.

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Василий Ломаченко провел один из лучших поединков за последние годы. Он сражался на равных с Девином Хейни, а в последних раундах активизировался и доминировал над соперником.  

Ломаченко и Хейни
Поединок Ломаченко и Хейни. Скриншот YouTube

Слезы Ломаченко 

Украинский боксер заработал за поединок против американца три миллиона евро. Гонорар Девина Хейни составил четыре миллиона. Рекордом Василия Ломаченко являются 3 250 000 долларов, которые он заработал за бой с Теофимо Лопесом осенью 2020 года. Тот поединок украинец проиграл. 

Ломаченко сдержанно и с иронией отреагировал на решение присудить победу Хейни. Но во время пресс-конференции после поединка украинский боксер не сумел сдержать слез. Позже он объяснил, что вспомнил, как утром перед боем ему несколько раз звонил сын и настраивал на важный поединок. 

Отвечая на вопрос о реванше, Ломаченко выразил сомнение в том, что Хейни захочет провести такой бой. 

Напомним, в пятом раунде боя против Девина Хейни украинец Василий Ломаченко упал на пол ринга. 

После боя с Девином Хейни украинец Василий Ломаченко заявил, что ожидал большего от соперника. 

Американец Девин Хейни назвал Василия Ломаченко самым опасным боксером, с которым ему доводилось встречаться на ринге. 

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