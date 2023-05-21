Ломаченко заробив величезний гонорар за бій з Хейні та заплакав

Василь Ломаченко після бою. Скріншот YouTube

Українець Василь Ломаченко не зміг перемогти Девіна Хейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у легкій вазі. Перемогу за очками одноголосним рішенням суддів отримав молодий американець.

Ломаченко отримав один із найвищих гонорарів у кар'єрі за цей бій, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Василь Ломаченко провів один із найкращих поєдинків за останні роки. Він бився на рівних із Девіном Хейні, а в останніх раундах активізувався та домінував над суперником.

Поєдинок Ломаченко та Хейні. Скріншот YouTube

Сльози Ломаченка

Український боксер заробив за поєдинок проти американця три мільйони євро. Гонорар Девіна Хейні становив чотири мільйони. Рекордом Василя Ломаченка є 3 250 тисяч доларів, які він заробив за бій із Теофімо Лопесом восени 2020 року. Той поєдинок українець програв.

Ломаченко стримано та з іронією відреагував на рішення присудити перемогу Хейні. Але під час пресконференції після поєдинку український боксер не спромігся стримати сліз. Пізніше він пояснив, що згадав, як ранком перед боєм йому кілька разів дзвонив син і налаштовував на важливий поєдинок.

Відповідаючи на запитання про реванш, Ломаченко висловив сумнів, що Хейні захоче провести такий бій.

Нагадаємо, у п'ятому раунді бою проти Девіна Хейні українець Василь Ломаченко впав на підлогу рингу.

Після бою з Девіном Хейні українець Василь Ломаченко заявив, що чекав більшого від суперника.

Американець Девін Хейні назвав Василя Ломаченка найнебезпечнішим боксером, з яким йому доводилося зустрічатися на рингу.

Французький "ПСЖ" запросить зірку на пост головного тренера команди.