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Хейни жестко ответил на оскорбительные слова Ломаченко

21 мая 2023 16:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хейни жестко ответил на оскорбительные слова Ломаченко
Девин Хейни после боя. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпион мира по боксу в легком весе Девин Хейни ответил на обидное высказывание Василия Ломаченко. Украинец после боя выразил сомнение в профессиональных качествах американца. 

Хейни неприятно удивили слова Ломаченко, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Девин Хейни (30-0, 15 КО) провел удачную защиту чемпионских титулов против Василия Ломаченко (17-3, 11 КО). Эксперты считают результат боя как минимум равным, но судьи приняли единогласное решение в пользу американского спортсмена. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко разочарован решением судей. Скриншот YouTube 

Ответ украинскому боксеру

После боя Ломаченко был разочарован. Он заявил в интервью, что ожидал большего от Хейни и не считает того P4P боксером (лучшим вне зависимости от весовых категорий — Ред.). Хейни с уважением говорил о сопернике, пока не услышал слова Василия в свой адрес. 

"Я хорошо изучил манеру боя Ломаченко. Знал, что надо делать на ринге. Сделал ставку на удары по телу, ведь Василий не умеет строить активную защиту при такой угрозе. Но он действительно был хорош и забрал некоторые раунды. 

После боя я был уверен в своей победе. Моя универсальность и жажда добиться успеха помогли в этом поединке. Я номер один P4P, и сумел победить парня, который возглавлял рейтинг", — заявил Девин Хейни. 

Напомним, в пятом раунде боя против Девина Хейни украинец Василий Ломаченко упал на пол ринга. 

После боя с Девином Хейни украинец Василий Ломаченко заявил, что ожидал большего от соперника. 

Американец Девин Хейни назвал Василия Ломаченко самым опасным боксером, с которым ему доводилось встречаться на ринге. 

Французский "ПСЖ" пригласит звезду на пост главного тренера команды. 

Ломаченко получил огромный гонорар за бой с Хейни, а после поражения от американца заплакал. 

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