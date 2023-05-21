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Хейні жорстко відповів на образливі слова Ломаченка

21 травня 2023 16:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хейні жорстко відповів на образливі слова Ломаченка
Девін Хейні після бою. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу з боксу у легкій вазі Девін Хейні відповів на образливе висловлювання Василя Ломаченка. Українець після бою висловив сумнів у професійних якостях американця.

Хейні неприємно здивували слова Ломаченка, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Девін Хейні (30-0, 15 КО) провів вдалий захист чемпіонських титулів проти Василя Ломаченка (17-3, 11 КО). Експерти вважають результат бою як мінімум рівним, але судді ухвалили одноголосне рішення на користь американського спортсмена.

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко розчарований рішенням суддів. Скріншот YouTube

Відповідь українському боксеру

Після бою Ломаченко був дуже засмучений. Він заявив в інтерв'ю, що очікував більшого від Хейні та не вважає того P4P боксером (кращим незалежно від вагових категорій — Ред.). Хейні з повагою говорив про суперника, доки не почув слова Василя на свою адресу.

"Я добре вивчив манеру бою Ломаченка. Знав, що треба робити на рингу. Зробив ставку на удари по тілу, адже Василь не вміє будувати активний захист за такої загрози. Але він справді був добрий і забрав деякі раунди.

Після бою я був упевнений у своїй перемозі. Моя універсальність і спрага досягти успіху допомогли в цьому поєдинку. Я номер один P4P, і зумів перемогти хлопця, який очолював рейтинг", — заявив Девін Хейні.

Нагадаємо, у п'ятому раунді бою проти Девіна Хейні українець Василь Ломаченко впав на підлогу рингу.

Після бою з Девіном Хейні українець Василь Ломаченко заявив, що чекав більшого від суперника.

Американець Девін Хейні назвав Василя Ломаченка найнебезпечнішим боксером, з яким йому доводилося зустрічатися на рингу.

Французький "ПСЖ" запросить зірку на посаду головного тренера команди.

Ломаченко отримав величезний гонорар за бій із Хейні, а після поразки від американця заплакав.

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