Беленюк розповів, як Ломаченко міг перемогти Хейні

Василь Ломаченко виходить на ринг. Скріншот YouTube

Олімпійський чемпіон із боротьби Жан Беленюк підтримав українського боксера Василя Ломаченка. Спортсмен провів один із найкращих боїв у кар'єрі, але судді присудили перемогу його супернику Девіну Хейні.

Беленюк вважає, що Ломаченко мав мало шансів на перемогу в цьому поєдинку, повідомляється на офіційній сторінці олімпійського чемпіона Токіо у Facebook.

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Василь Ломаченко домінував над Девіном Хейні кілька останніх раундів. Це визнав навіть молодий американський боксер. Незалежні експерти вважають, що бій мав завершитися нічиєю.

Шанс Ломаченка на перемогу

Арбітри на поєдинку ухвалили інше рішення та одноголосно присудили перемогу Девіну Хейні. Це засмутило і Василя Ломаченка, і багатьох уболівальників. Жан Беленюк розповів, як український боксер міг здобути перемогу у цьому протистоянні.

Девін Хейні виходить на ринг. Скріншот YouTube

"Результат суддівських оцінок бою Ломаченко — Хейні це більше про бізнес, ніж про спорт. Наївно сподіватися, що Васі віддали б перемогу в такому бою, враховуючи його вік, наявність уже двох поразок та перспективи. Американці — це про вміння рахувати гроші!

Звичайно, непереможний молодий боєць з Америки цінніший "актив", ніж 35-річний українець. І тут треба було діставати чи нокаут, чи тотальне домінування. Сам бій мені сподобався, цікавий та конкурентний!" — написав Жан Беленюк.

Ломаченко атакує Хейні. Скріншот YouTube

Нагадаємо, у п'ятому раунді бою проти Девіна Хейні українець Василь Ломаченко впав на підлогу рингу.

Після бою з Девіном Хейні українець Василь Ломаченко заявив, що чекав більшого від суперника.

Американець Девін Хейні назвав Василя Ломаченка найнебезпечнішим боксером, з яким йому доводилося зустрічатися на рингу. Пізніше Хейні почув коментар суперника та розкритикував його.

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Ломаченко отримав величезний гонорар за бій із Хейні, а після поразки від американця заплакав.