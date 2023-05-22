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Жена Усика поддержала Ломаченко после поражения от Хэйни

22 мая 2023 08:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Усика поддержала Ломаченко после поражения от Хэйни
Василий Ломаченко на пресс-конференции. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Супруга чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Екатерина Усик поддержала Василия Ломаченко после боя с Девином Хейни. Она считает, что украинский спортсмен заслужил победу в поединке с американцем. 

Арбитры единогласно приняли решение в пользу Девина Хейни, но Екатерина Усик считает победителем Василия Ломаченко, о чем написала на своей странице в Instagram

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Василий Ломаченко достойно противостоял на ринге более молодому сопернику. Украинский боец доминировал в трех последних раундах, но это не повлияло на решение судей. 

Ломаченко должен был победить

Девин Хейни победил со счетом 116-112, 115-113 и 115-113. Сам американец после боя заявил, что это был самый сложный бой в его карьере. Поклонники Ломаченко считают, что Василий заслужил большего в этом поединке. 

"Я немного понимаю в боксе. По-моему, Василий выиграл. И это неоспоримый факт. Он представил достойно Украину, он настоящий профессионал своего дела. Дай Бог нашим спортсменам побед великих и мира в нашей Украине. Пусть орки завидуют, даже в условиях войны наши люди тренируются и показывают самые высокие результаты. Слава Украине", — написала Екатерина Усик.

Instagram Екатерины Усик
Instagram Екатерины Усик

Тем временем Александр Усик хранит молчание относительно поединка Василия Ломаченко с Девином Хейни. 

Напомним, в пятом раунде боя против Девина Хейни украинец Василий Ломаченко упал на пол ринга. 

После боя с Девином Хейни украинец Василий Ломаченко заявил, что ожидал большего от соперника. 

Американец Девин Хейни назвал Василия Ломаченко самым опасным боксером, с которым ему доводилось встречаться на ринге. Позже Хейни услышал комментарий соперника и раскритиковал его. 

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Ломаченко получил огромный гонорар за бой с Хейни, а после поражения от американца заплакал. 

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