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Дружина Усика підтримала Ломаченка після поразки від Хейні

22 травня 2023 08:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Усика підтримала Ломаченка після поразки від Хейні
Василь Ломаченко на пресконференції. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Дружина чемпіона світу з боксу у важкій вазі Катерина Усик підтримала Василя Ломаченка після бою з Девіном Хейні. Вона вважає, що український спортсмен заслужив на перемогу в поєдинку з американцем.

Арбітри одноголосно ухвалили рішення на користь Девіна Хейні, але Катерина Усик вважає переможцем Василя Ломаченка, про що написала на своїй сторінці в Instagram.

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Василь Ломаченко гідно протистояв на рингу молодшому супернику. Український боєць домінував у трьох останніх раундах, але це не вплинуло на рішення суддів.

Ломаченко мав перемогти

Девін Хейні переміг з рахунком 116-112, 115-113 та 115-113. Сам американець після бою заявив, що це був найскладніший бій у його кар'єрі. Шанувальники Ломаченка вважають, що Василь заслужив більшого у цьому поєдинку.

"Я трохи розумію в боксі. На мою думку, Василь виграв. І це незаперечний факт. Він представив гідно Україну, він справжній професіонал своєї справи. Дай Боже нашим спортсменам перемог великих і світу в нашій Україні. Нехай орки заздрять, навіть в умовах війни наші люди тренуються та показують найвищі результати. Слава Україні", — написала Катерина Усик.

Instagram Катерини Усик
Instagram Катерини Усик

Тим часом Олександр Усик мовчить щодо поєдинку Василя Ломаченка з Девіном Хейні.

Нагадаємо, у п'ятому раунді бою проти Девіна Хейні українець Василь Ломаченко впав на підлогу рингу.

Після бою з Девіном Хейні українець Василь Ломаченко заявив, що чекав більшого від суперника.

Американець Девін Хейні назвав Василя Ломаченка найнебезпечнішим боксером, з яким йому доводилося зустрічатися на рингу. Пізніше Хейні почув коментар суперника та розкритикував його.

Французький "ПСЖ" запросить зірку на посаду головного тренера команди.

Ломаченко отримав величезний гонорар за бій із Хейні, а після поразки від американця заплакав.

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