Дружина Усика підтримала Ломаченка після поразки від Хейні

Василь Ломаченко на пресконференції. Скріншот YouTube

Дружина чемпіона світу з боксу у важкій вазі Катерина Усик підтримала Василя Ломаченка після бою з Девіном Хейні. Вона вважає, що український спортсмен заслужив на перемогу в поєдинку з американцем.

Арбітри одноголосно ухвалили рішення на користь Девіна Хейні, але Катерина Усик вважає переможцем Василя Ломаченка, про що написала на своїй сторінці в Instagram.

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Ломаченко мав перемогти

Девін Хейні переміг з рахунком 116-112, 115-113 та 115-113. Сам американець після бою заявив, що це був найскладніший бій у його кар'єрі. Шанувальники Ломаченка вважають, що Василь заслужив більшого у цьому поєдинку.

"Я трохи розумію в боксі. На мою думку, Василь виграв. І це незаперечний факт. Він представив гідно Україну, він справжній професіонал своєї справи. Дай Боже нашим спортсменам перемог великих і світу в нашій Україні. Нехай орки заздрять, навіть в умовах війни наші люди тренуються та показують найвищі результати. Слава Україні", — написала Катерина Усик.

Instagram Катерини Усик

Тим часом Олександр Усик мовчить щодо поєдинку Василя Ломаченка з Девіном Хейні.

Нагадаємо, у п'ятому раунді бою проти Девіна Хейні українець Василь Ломаченко впав на підлогу рингу.

Після бою з Девіном Хейні українець Василь Ломаченко заявив, що чекав більшого від суперника.

Американець Девін Хейні назвав Василя Ломаченка найнебезпечнішим боксером, з яким йому доводилося зустрічатися на рингу. Пізніше Хейні почув коментар суперника та розкритикував його.

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Ломаченко отримав величезний гонорар за бій із Хейні, а після поразки від американця заплакав.