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Ломаченко отримав виклик від зірки боксу

22 травня 2023 10:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ломаченко отримав виклик від зірки боксу
Василь Ломаченко після бою з Девіном Хейні. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Василь Ломаченко може знову вийти на ринг за кілька місяців. Він отримав виклик від відомого суперника.

Такий бій викликає величезний інтерес глядачів навіть попри відсутність титулів на кону, повідомляє Fight Hub TV.

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Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) отримав виклик від колишнього абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа-молодшого (20-2, 10 КО). 29-річний австралійський боксер мріє про організацію такого поєдинку.

Новий шанс для обох боксерів

І Ломаченко, і Камбосос билися з Хейні за титули. Обидва спортсмени програли, але при цьому залишилися дуже популярними бійцями у світі професійного боксу.

Джордж Камбосос
Джордж Камбосос на тренуванні. Фото: instagram.com/georgekambososjr/

"Ломаченку потрібен новий виклик. Я чудово розумію, що він хоче забути поєдинок із Хейні. Ми давно планували організувати великий поєдинок в Австралії. Час настав.

Василеві необхідно повернутися до України, відновитися та повернутися до тренувань. Йому треба дати час. А потім ми зв'яжемося та обговоримо поєдинок. Я молюся за Україну", — розповів Джордж Камбосос.

Поєдинок між Ломаченком і Камбососом мав відбутися на початку 2022 року. Бій був скасований через вторгнення росіян до України.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний поділився планами наступного сезону.

Дружина Олександра Усика теж поділилася думкою про поєдинок Ломаченка проти Хейні.

Французький "ПСЖ" запросить зірку на посаду головного тренера команди.

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