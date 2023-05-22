В "Баварии" решили судьбу Тухеля

Томас Тухель недоволен игрой "Баварии". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Мюнхенская "Бавария" по итогам сезона 2022/2023 может уступить чемпионский титул дортмундской "Боруссии". Немецкий гранд рискует остаться без единого трофея.

Это не повлияет на судьбу главного тренера команды Томаса Тухеля, сообщил в Twitter спортивный журналист Флориан Плеттенберг.

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Уже 30 мая состоится заседание наблюдательного совета "Баварии". На нем будет определен вектор развития клуба в следующем сезоне. Однако руководство мюнхенцев не планирует поднимать вопрос об увольнении Томаса Тухеля.

Проблемы "Баварии"

Нынешний наставник мюнхенцев сохранит пост даже в том случае, если команда не завоюет ни одного трофея в этом сезоне.

Тухель дает указания Сане. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Томас Тухель возглавил "Баварию" в конце марта 2023-го года. Он подписал контракт с клубом на 2,5 года. На посту наставника мюнхенцев 49-летний тренер заменил Юлиана Нагельсманна. При этом специалисте "Бавария" вышла в 1/8 Лиги чемпионов, одержав шесть побед в шести поединках.

В Кубке Германии "Бавария" добралась до четвертьфинала. В Бундеслиге она шла на втором месте, отставая от дортмундской "Боруссии" на одно очко перед очным поединком.

Мюнхенцы уже вылетели из Кубка Германии и Лиги чемпионов. Перед последним туром Бундеслиги "Бавария" идет на втором месте в турнирной таблице. Она отстает от "Боруссии" на два очка. Дортмундцы сыграют дома с "Майнцем", "Бавария" отправится в Кельн. Судьба титула зависит от "Боруссии".

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