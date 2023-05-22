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В "Баварии" решили судьбу Тухеля

22 мая 2023 16:08
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В Баварии решили судьбу Тухеля
Томас Тухель недоволен игрой "Баварии". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мюнхенская "Бавария" по итогам сезона 2022/2023 может уступить чемпионский титул дортмундской "Боруссии". Немецкий гранд рискует остаться без единого трофея.

Это не повлияет на судьбу главного тренера команды Томаса Тухеля, сообщил в Twitter спортивный журналист Флориан Плеттенберг.  

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Уже 30 мая состоится заседание наблюдательного совета "Баварии". На нем будет определен вектор развития клуба в следующем сезоне. Однако руководство мюнхенцев не планирует поднимать вопрос об увольнении Томаса Тухеля. 

Проблемы "Баварии" 

Нынешний наставник мюнхенцев сохранит пост даже в том случае, если команда не завоюет ни одного трофея в этом сезоне. 

Томас Тухель
Тухель дает указания Сане. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Томас Тухель возглавил "Баварию" в конце марта 2023-го года. Он подписал контракт с клубом на 2,5 года. На посту наставника мюнхенцев 49-летний тренер заменил Юлиана Нагельсманна. При этом специалисте "Бавария" вышла в 1/8 Лиги чемпионов, одержав шесть побед в шести поединках. 

В Кубке Германии "Бавария" добралась до четвертьфинала. В Бундеслиге она шла на втором месте, отставая от дортмундской "Боруссии" на одно очко перед очным поединком. 

Мюнхенцы уже вылетели из Кубка Германии и Лиги чемпионов. Перед последним туром Бундеслиги "Бавария" идет на втором месте в турнирной таблице. Она отстает от "Боруссии" на два очка. Дортмундцы сыграют дома с "Майнцем", "Бавария" отправится в Кельн. Судьба титула зависит от "Боруссии". 

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни. 

В лагере Хейни прокомментировали информацию о реванше с Ломаченко. 

Через сутки после боя в Лас-Вегасе Василий Ломаченко получил вызов от звезды бокса. 

Французский "ПСЖ" пригласит звезду на пост главного тренера команды. 

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