У "Баварії" вирішили долю Тухеля

Томас Тухель незадоволений грою "Баварії". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Мюнхенська "Баварія" за підсумками сезону 2022/2023 може поступитися чемпіонським титулом дортмундської "Боруссії". Німецький гранд ризикує залишитися без жодного трофея.

Це не вплине на долю головного тренера команди Томаса Тухеля, повідомив у Twitter спортивний журналіст Флоріан Плеттенберг.

Читайте також:

Вже 30 травня відбудеться засідання наглядової ради "Баварії". На ньому буде визначено вектор розвитку клубу наступного сезону. Проте керівництво мюнхенців не планує порушувати питання про звільнення Томаса Тухеля.

Проблеми "Баварії"

Нинішній наставник мюнхенців збереже посаду навіть у тому випадку, якщо команда не завоює жодного трофея цього сезону.

Тухель дає вказівки Сані. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Томас Тухель очолив "Баварію" наприкінці березня 2023 року. Він підписав контракт із клубом на 2,5 роки. На посаді наставника мюнхенців 49-річний тренер замінив Юліана Нагельсманна. При цьому фахівця "Баварія" вийшла до 1/8 Ліги чемпіонів, здобувши шість перемог у шести поєдинках.

У Кубку Німеччини "Баварія" дісталася чвертьфіналу. У Бундеслізі вона йшла на другому місці, відстаючи від дортмундської "Борусії" на одне очко перед очима.

Мюнхенці вже вилетіли із Кубка Німеччини та Ліги чемпіонів. Перед останнім туром Бундесліги "Баварія" йде на другому місці у турнірній таблиці. Вона відстає від "Боруссії" на два очки. Дортмундці зіграють удома з "Майнцем", "Баварія" вирушить до Кельна. Доля титулу залежить від "Боруссії".

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик може перейти до мюнхенської "Баварії".

Дружина Олександра Усика теж поділилася думкою про поєдинок Ломаченка проти Хейні.

У таборі Хейні прокоментували інформацію про реванш із Ломаченком.

Через добу після бою у Лас-Вегасі Василь Ломаченко отримав виклик від зірки боксу.

Французький "ПСЖ" запросить зірку на посаду головного тренера команди.