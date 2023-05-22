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Мудрик перейдет из "Челси" в другой топ-клуб

22 мая 2023 11:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик перейдет из "Челси" в другой топ-клуб
Михаил Мудрик недоволен своей игрой. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский футболист Михаил Мудрик может покинуть английскую Премьер-лигу в конце нынешнего сезона. К вингеру проявляют интерес команды из других чемпионатов. 

Речи о возвращении Мудрика в Украину пока не идет, сообщает Bild

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Новичок "Челси" Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб спустя всего полгода после переезда на "Стэмфорд Бридж" из донецкого "Шахтера". Руководство "синих" осталось недовольно действиями украинца на поле. 

Претенденты на Мудрика 

В 2023-м году украинский футболист провел за "Челси" 14 матчей в английской Премьер-лиге. На счету полузащитника две результативные передачи. В последние месяцы Мудрика почти не выпускают на поле в стартовом составе. Он выходит на замену и не всегда получает достаточно времени для того, чтобы проявить свои лучшие качества. 

Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино хотел бы оставить Михаила Мудрика в команде, но не готов гарантировать ему место в основе. Вероятно, украинец будет отдан в аренду другой команде на шесть или 12 месяцев. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик перед матчем за "Челси". Фото: REUTERS/Peter Nicholls

На Мудрика претендуют сразу несколько английских команд. Они не ведут борьбу за трофеи, но готовы предоставить футболисту стабильное место в основе. Недавно к этим клубам присоединилась мюнхенская "Бавария". Руководство немецкого клуба хочет омолодить состав команды. Тренерский штаб этой команды высоко оценивает перспективы Мудрика. Мюнхенцы готовы вступить в борьбу за футболиста и сделать предложение "Челси" по аренде. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный поделился планами на следующий сезон. 

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