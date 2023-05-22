Мудрик перейдет из "Челси" в другой топ-клуб

Михаил Мудрик недоволен своей игрой. Фото: REUTERS/Carl Recine

Украинский футболист Михаил Мудрик может покинуть английскую Премьер-лигу в конце нынешнего сезона. К вингеру проявляют интерес команды из других чемпионатов.

Речи о возвращении Мудрика в Украину пока не идет, сообщает Bild.

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Претенденты на Мудрика

В 2023-м году украинский футболист провел за "Челси" 14 матчей в английской Премьер-лиге. На счету полузащитника две результативные передачи. В последние месяцы Мудрика почти не выпускают на поле в стартовом составе. Он выходит на замену и не всегда получает достаточно времени для того, чтобы проявить свои лучшие качества.

Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино хотел бы оставить Михаила Мудрика в команде, но не готов гарантировать ему место в основе. Вероятно, украинец будет отдан в аренду другой команде на шесть или 12 месяцев.

Михаил Мудрик перед матчем за "Челси". Фото: REUTERS/Peter Nicholls

На Мудрика претендуют сразу несколько английских команд. Они не ведут борьбу за трофеи, но готовы предоставить футболисту стабильное место в основе. Недавно к этим клубам присоединилась мюнхенская "Бавария". Руководство немецкого клуба хочет омолодить состав команды. Тренерский штаб этой команды высоко оценивает перспективы Мудрика. Мюнхенцы готовы вступить в борьбу за футболиста и сделать предложение "Челси" по аренде.

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