Мудрик перейдет из "Челси" в другой топ-клуб
Украинский футболист Михаил Мудрик может покинуть английскую Премьер-лигу в конце нынешнего сезона. К вингеру проявляют интерес команды из других чемпионатов.
Речи о возвращении Мудрика в Украину пока не идет, сообщает Bild.
Новичок "Челси" Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб спустя всего полгода после переезда на "Стэмфорд Бридж" из донецкого "Шахтера". Руководство "синих" осталось недовольно действиями украинца на поле.
Претенденты на Мудрика
В 2023-м году украинский футболист провел за "Челси" 14 матчей в английской Премьер-лиге. На счету полузащитника две результативные передачи. В последние месяцы Мудрика почти не выпускают на поле в стартовом составе. Он выходит на замену и не всегда получает достаточно времени для того, чтобы проявить свои лучшие качества.
Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино хотел бы оставить Михаила Мудрика в команде, но не готов гарантировать ему место в основе. Вероятно, украинец будет отдан в аренду другой команде на шесть или 12 месяцев.
На Мудрика претендуют сразу несколько английских команд. Они не ведут борьбу за трофеи, но готовы предоставить футболисту стабильное место в основе. Недавно к этим клубам присоединилась мюнхенская "Бавария". Руководство немецкого клуба хочет омолодить состав команды. Тренерский штаб этой команды высоко оценивает перспективы Мудрика. Мюнхенцы готовы вступить в борьбу за футболиста и сделать предложение "Челси" по аренде.
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