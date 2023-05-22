Мудрик перейде з "Челсі" до іншого топклубу

Михайло Мудрик незадоволений своєю грою. Фото: REUTERS/Carl Recine

Український футболіст Михайло Мудрик може залишити англійську Прем'єр-лігу наприкінці цього сезону. Вінгером цікавляться команди з інших чемпіонатів.

Про повернення Мудрика в Україну поки не йдеться, повідомляє Bild.

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Претенденти на Мудрика

Футболіст 2023-го року провів за "Челсі" 14 матчів в англійській Прем'єр-лізі. На рахунку півзахисника дві результативні передачі. Останні місяці Мудрика майже не випускають на полі у стартовому складі. Він виходить на заміну і не завжди отримує достатньо часу для того, щоб виявити свої найкращі якості.

Новий головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно хотів би залишити Михайла Мудрика у команді, але не готовий гарантувати йому місце в основі. Ймовірно, українця буде віддано в оренду іншій команді на шість чи 12 місяців.

Михайло Мудрик перед матчем за "Челсі". Фото: REUTERS/Peter Nicholls

На Мудрика претендують одразу кілька англійських команд. Вони не ведуть боротьбу за трофеї, але готові надати футболістові стабільне місце в основі. Нещодавно до цих клубів приєдналася мюнхенська "Баварія". Керівництво німецького клубу хоче омолодити склад команди. Тренерський штаб цієї команди високо оцінює перспективи Мудрика. Мюнхенці готові розпочати боротьбу за футболіста та зробити пропозицію "Челсі" з оренди.

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