Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Мудрик перейде з "Челсі" до іншого топклубу arrow

Мудрик перейде з "Челсі" до іншого топклубу

22 травня 2023 11:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик перейде з "Челсі" до іншого топклубу
Михайло Мудрик незадоволений своєю грою. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український футболіст Михайло Мудрик може залишити англійську Прем'єр-лігу наприкінці цього сезону. Вінгером цікавляться команди з інших чемпіонатів.

Про повернення Мудрика в Україну поки не йдеться, повідомляє Bild.

Читайте також:

Новачок "Челсі" Михайло Мудрик може залишити лондонський клуб лише через пів року після переїзду на "Стемфорд Брідж" з донецького "Шахтаря". Керівництво "синіх" незадоволеним діями українця на полі.

Претенденти на Мудрика

Футболіст 2023-го року провів за "Челсі" 14 матчів в англійській Прем'єр-лізі. На рахунку півзахисника дві результативні передачі. Останні місяці Мудрика майже не випускають на полі у стартовому складі. Він виходить на заміну і не завжди отримує достатньо часу для того, щоб виявити свої найкращі якості.

Новий головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно хотів би залишити Михайла Мудрика у команді, але не готовий гарантувати йому місце в основі. Ймовірно, українця буде віддано в оренду іншій команді на шість чи 12 місяців.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик перед матчем за "Челсі". Фото: REUTERS/Peter Nicholls

На Мудрика претендують одразу кілька англійських команд. Вони не ведуть боротьбу за трофеї, але готові надати футболістові стабільне місце в основі. Нещодавно до цих клубів приєдналася мюнхенська "Баварія". Керівництво німецького клубу хоче омолодити склад команди. Тренерський штаб цієї команди високо оцінює перспективи Мудрика. Мюнхенці готові розпочати боротьбу за футболіста та зробити пропозицію "Челсі" з оренди.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний поділився планами наступного сезону.

Дружина Олександра Усика теж поділилася думкою про поєдинок Ломаченка проти Хейні.

Через добу після бою в Лас-Вегасі Василь Ломаченко отримав виклик від зірки боксу.

Французький "ПСЖ" запросить зірку на посаду головного тренера команди.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB