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Хейни рассказал о реванше с Ломаченко

22 мая 2023 12:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хейни рассказал о реванше с Ломаченко
Девин Хейни после боя. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Американец Девин Хейни провел вторую успешную защиту чемпионских поясов в легком весе. Он взял верх над Василием Ломаченко и остался непобедимым боксером. 

В команде Хейни отреагировали на вопрос о возможном реванше, сообщает SCMP.  

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Девин Хейни не доминировал в бое против Василия Ломаченко. В трех последних раундах украинец прижал соперника к канатам, американец пропустил несколько серий ударов. 

Хейни стал победителем противостояния благодаря единогласному решению судей (116-112, 115-113, 115-113). Ломаченко оказался разочарован этим вердиктом. Многие спортсмены считают решение судей ошибочным. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко ждет вердикт судей. Скриншот YouTube

Реванш Хейни с Ломаченко

Сам Ломаченко после боя выразил сомнение в том, что Девин Хейни согласится на реванш. Слова украинца косвенно подтвердил Билл Хейни, отец и тренер американского чемпиона. 

"Мы довольны вердиктом судей. Девин провел не лучший поединок, но одержал заслуженную победу. Он справился с трудностями и сделал меня счастливым отцом. Девин может стать величайшим боксером, он на пути к этому. 

Реванш? Обычно такие поединки нужны, когда проигравший боксер был близок к победе, но упустил ее. В этот раз у боя был другой сценарий. Я не вижу в этом смысла", — заявил Билл Хейни. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный поделился планами на следующий сезон. 

Украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни. 

Через сутки после боя в Лас-Вегасе Василий Ломаченко получил вызов от звезды бокса. 

Французский "ПСЖ" пригласит звезду на пост главного тренера команды. 

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