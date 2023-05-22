Хейни рассказал о реванше с Ломаченко

Девин Хейни после боя. Скриншот YouTube

Американец Девин Хейни провел вторую успешную защиту чемпионских поясов в легком весе. Он взял верх над Василием Ломаченко и остался непобедимым боксером.

В команде Хейни отреагировали на вопрос о возможном реванше, сообщает SCMP.

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Девин Хейни не доминировал в бое против Василия Ломаченко. В трех последних раундах украинец прижал соперника к канатам, американец пропустил несколько серий ударов.

Хейни стал победителем противостояния благодаря единогласному решению судей (116-112, 115-113, 115-113). Ломаченко оказался разочарован этим вердиктом. Многие спортсмены считают решение судей ошибочным.

Василий Ломаченко ждет вердикт судей. Скриншот YouTube

Реванш Хейни с Ломаченко

Сам Ломаченко после боя выразил сомнение в том, что Девин Хейни согласится на реванш. Слова украинца косвенно подтвердил Билл Хейни, отец и тренер американского чемпиона.

"Мы довольны вердиктом судей. Девин провел не лучший поединок, но одержал заслуженную победу. Он справился с трудностями и сделал меня счастливым отцом. Девин может стать величайшим боксером, он на пути к этому.

Реванш? Обычно такие поединки нужны, когда проигравший боксер был близок к победе, но упустил ее. В этот раз у боя был другой сценарий. Я не вижу в этом смысла", — заявил Билл Хейни.

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