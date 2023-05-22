Хейні розповів про реванш із Ломаченком

Девін Хейні після бою. Скріншот YouTube

Американець Девін Хейні провів другий успішний захист чемпіонських поясів у легкій вазі. Він узяв гору над Василем Ломаченком і залишився непереможним боксером.

У команді Хейні відреагували на питання про можливий реванш, повідомляє SCMP.

Читайте також:

Девін Хейні не домінував у бою проти Василя Ломаченка. У трьох останніх раундах українець притис суперника до канатів, американець пропустив кілька серій ударів.

Хейні став переможцем протистояння завдяки одностайному рішенню суддів (116-112, 115-113, 115-113). Ломаченко був розчарований цим вердиктом. Багато спортсменів вважають рішення суддів помилковим.

На Василь Ломаченко чекає вердикт суддів. Скріншот YouTube

Реванш Хейні з Ломаченко

Сам Ломаченко після бою висловив сумнів у тому, що Девін Хейні погодиться на реванш. Слова українця побічно підтвердив Білл Хейні, батько та тренер американського чемпіона.

"Ми задоволені вердиктом суддів. Девін провів не найкращий поєдинок, але здобув заслужену перемогу. Він упорався з труднощами та зробив мене щасливим батьком. Девін може стати найбільшим боксером, він на шляху до цього.

Реванш? Зазвичай такі поєдинки потрібні, коли боксер, який програв, був близький до перемоги, але втратив її. На цей раз у бою був інший сценарій. Я не бачу в цьому сенсу", — заявив Білл Хейні.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний поділився планами наступного сезону.

Український футболіст Михайло Мудрик може перейти до мюнхенської "Баварії".

Дружина Олександра Усика теж поділилася думкою про поєдинок Ломаченка проти Хейні.

Через добу після бою у Лас-Вегасі Василь Ломаченко отримав виклик від зірки боксу.

Французький "ПСЖ" запросить зірку на посаду головного тренера команди.