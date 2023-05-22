Майк Тайсон підтримав Ломаченка після бою з Хейні
Легендарний боксер Майк Тайсон поділився думкою про бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні. Перемогу у поєдинку одноголосно присудили американському спортсмену.
Тайсон вважає, що Ломаченко зробив багато для успіху у цьому протистоянні, повідомляє Boxing News 24.
Український боксер не дуже впевнено розпочав поєдинок проти американського суперника. У середині бою противники по черзі провели низку непоганих раундів, а кінцівка зустрічі опинилася за Ломаченком.
Докази на користь українця
Судді вважали, що Хейні впевнено виграв бій. Більшість експертів дотримуються іншої думки. На їхньому боці й зірки спорту, включаючи Майка Тайсона.
"Це був складний поєдинок для суддівства. Терези схилялися то в один, то в другий бік. Боксери вважали за краще атакувати, а не захищатися. Кожен із них пропустив багато ударів.
Ломаченко знову віддав перші кілька раундів супернику, але після цього знайшов свій ритм і влаштував Хейні гарну прочуханку. Багато хто думав, що вік зіграє проти Василя. Але він все ще феноменальний і довів це. Вважаю, що він мав виграти цей бій. Ломаченко зробив усе для перемоги", — розповів Майк Тайсон.
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