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Майк Тайсон підтримав Ломаченка після бою з Хейні

22 травня 2023 18:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Майк Тайсон підтримав Ломаченка після бою з Хейні
Василь Ломаченко після бою з Девіном Хейні. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Легендарний боксер Майк Тайсон поділився думкою про бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні. Перемогу у поєдинку одноголосно присудили американському спортсмену.

Тайсон вважає, що Ломаченко зробив багато для успіху у цьому протистоянні, повідомляє Boxing News 24.

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Український боксер не дуже впевнено розпочав поєдинок проти американського суперника. У середині бою противники по черзі провели низку непоганих раундів, а кінцівка зустрічі опинилася за Ломаченком.

Докази на користь українця

Судді вважали, що Хейні впевнено виграв бій. Більшість експертів дотримуються іншої думки. На їхньому боці й зірки спорту, включаючи Майка Тайсона.

"Це був складний поєдинок для суддівства. Терези схилялися то в один, то в другий бік. Боксери вважали за краще атакувати, а не захищатися. Кожен із них пропустив багато ударів.

Ломаченко знову віддав перші кілька раундів супернику, але після цього знайшов свій ритм і влаштував Хейні гарну прочуханку. Багато хто думав, що вік зіграє проти Василя. Але він все ще феноменальний і довів це. Вважаю, що він мав виграти цей бій. Ломаченко зробив усе для перемоги", — розповів Майк Тайсон.

Майк Тайсон
Майк Тайсон у залі. Фото: instagram.com/miketyson/

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик може перейти до мюнхенської "Баварії".

Дружина Олександра Усика теж поділилася думкою про поєдинок Ломаченка проти Хейні.

У таборі Хейні прокоментували інформацію про реванш із Ломаченком.

Через добу після бою у Лас-Вегасі Василь Ломаченко отримав виклик від зірки боксу.

Французький "ПСЖ" запросить зірку на посаду головного тренера команди.

У "Баварії" вирішили долю тренера Томаса Тухеля.

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