Моуринью прокомментировал лишение очков "Ювентуса"

Жозе Моуринью на матче "Ромы". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Состоялось заседание Апелляционного суда Италии, на котором было рассмотрено дело "Ювентуса". Туринскую команду лишили десяти очков в турнирной таблице за махинации с финансовыми отчетностями.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал наказание одного из конкурентов своей команды, сообщает Football Italia.

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Решение относительно наказания "Ювентуса" менялось несколько раз. В конечном итоге с туринцев сняли десять очков. Вердикт мог быть более суровым, но "старую синьору" частично оправдали по той причине, что нарушения не носили систематический характер.

Тренер "Ювентуса" Аллегри расстроен. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Сожаление Моуринью

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью признался, что испытывает сожаление в связи с решением лишить "Ювентуса" очков. Наставник ставит себя на место представителей "старой синьоры" и понимает, как тяжело сейчас туринцам.

"Мне жаль Макса Аллегри, жаль его футболистов. Это очень странное решение — отобрать у них очки за несколько туров до конца чемпионата. Весь сезон спортсмены выкладывались на поле, но у них это просто отобрали.

Мне жаль профессионалов, которые работают так же, как я, потому что они расплачиваются за ошибки, допущенные директорами и клубом", — заявил Жозе Моуринью.

После снятия очков "Ювентус" переместился на седьмое место в турнирной таблице. От шестой, "еврокубковой" позиции, команду отделяет одно очко. Шестую строчку занимает "Рома".

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