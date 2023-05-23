Моуринью прокомментировал лишение очков "Ювентуса"
Состоялось заседание Апелляционного суда Италии, на котором было рассмотрено дело "Ювентуса". Туринскую команду лишили десяти очков в турнирной таблице за махинации с финансовыми отчетностями.
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал наказание одного из конкурентов своей команды, сообщает Football Italia.
Решение относительно наказания "Ювентуса" менялось несколько раз. В конечном итоге с туринцев сняли десять очков. Вердикт мог быть более суровым, но "старую синьору" частично оправдали по той причине, что нарушения не носили систематический характер.
Сожаление Моуринью
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью признался, что испытывает сожаление в связи с решением лишить "Ювентуса" очков. Наставник ставит себя на место представителей "старой синьоры" и понимает, как тяжело сейчас туринцам.
"Мне жаль Макса Аллегри, жаль его футболистов. Это очень странное решение — отобрать у них очки за несколько туров до конца чемпионата. Весь сезон спортсмены выкладывались на поле, но у них это просто отобрали.
Мне жаль профессионалов, которые работают так же, как я, потому что они расплачиваются за ошибки, допущенные директорами и клубом", — заявил Жозе Моуринью.
После снятия очков "Ювентус" переместился на седьмое место в турнирной таблице. От шестой, "еврокубковой" позиции, команду отделяет одно очко. Шестую строчку занимает "Рома".
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