Моурінью прокоментував позбавлення очок "Ювентуса"

Жозе Моурінью на матчі "Роми". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Відбулося засідання Апеляційного суду Італії, на якому було розглянуто справу "Ювентуса". Туринську команду позбавили десяти очок у турнірній таблиці за махінації із фінансовими звітностями.

Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью прокоментував покарання одного з конкурентів своєї команди, повідомляє Football Italia.

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Рішення щодо покарання "Ювентуса" змінювалося кілька разів. Зрештою з туринців зняли десять очок. Вердикт міг бути суворішим, але "стару синьйору" частково виправдали з тієї причини, що порушення не мали систематичний характер.

Тренер "Ювентуса" Аллегрі засмучений. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Жаль Моурінью

Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью зізнався, що відчуває жаль у зв'язку з рішенням позбавити "Ювентуса" очок. Наставник ставить себе на місце представників "старої синьйори" і розуміє, як важко зараз туринцям.

"Мені шкода Макса Аллегрі, шкода його футболістів. Це дуже дивне рішення — відібрати у них очки за кілька турів до кінця чемпіонату. Весь сезон спортсмени викладалися на поле, але це в них просто відібрали.

Мені шкода професіоналів, які працюють, так само як я, тому що вони розплачуються за помилки, допущені директорами та клубом", — заявив Жозе Моурінью.

Після зняття очок "Ювентус" перемістився на сьоме місце у турнірній таблиці. Від шостої, "єврокубкової" позиції команду відокремлює одне очко. Шостий рядок займає "Рома".

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