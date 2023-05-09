"Ювентус" снова лишат баллов: что известно
Неурядицы продолжают ходить следом за туринским "Ювентусом". Так, с многократного чемпиона Италии могут снова снять очки из-за финансовых махинаций. Правда, уже не в этом сезоне.
Об этом сообщает Football Italia.
Старые новые санкции против "Ювентуса"
Туринский "Ювентус" могут лишить девяти очков в следующем сезоне.
По информации итальянских журналистов, причиной такого решения может стать то, что "старая синьора" якобы искусственно завышала трансферные гонорары. Такие действия позволили клубу увеличить прибыль и сбалансировать бухгалтерскую отчетность.
Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии, ранее удовлетворившая апелляцию "Ювентуса", заявила, что FIGC будет иметь возможность возобновить рассмотрение дела в случае получения новых доказательств.
Впрочем, туринцы могут избежать наказания в текущем сезоне, если подадут апелляцию. Это позволит им затянуть процесс вплоть до старта следующего чемпионата.
Ранее гарантийная коллегия вернула "Ювентусу" 15 очков. В настоящее время "старая синьора" находится на втором месте в турнирной таблице Серии А.
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