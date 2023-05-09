"Ювентус" знову позбавлять балів: що відомо
Негаразди продовжують ходити за туринським "Ювентусом" слідом. Так, з багаторазового чемпіона Італії можуть знову зняти очки через фінансові махінації. Щоправда, вже не цього сезону.
Про це повідомляє Football Italia.
Старі нові санкції проти "Ювентуса"
Туринський "Ювентус" можуть позбавити дев'яти очок в наступному сезоні.
За інформацією італійських журналістів, причиною такого рішення може стати те, що "стара синьйора" нібито штучно завищувала трансферні гонорари. Такі дії дозволили клубу збільшити прибуток і збалансувати бухгалтерську звітність.
Гарантійна колегія Національного олімпійського комітету Італії, яка раніше задовольнила апеляцію "Ювентуса", заявила, що FIGC матиме можливість відновити розгляд справи у разі отримання нових доказів.
Втім, туринці можуть уникнути покарання у поточному сезоні, якщо подадуть апеляцію. Це дозволить їм затягнути процес аж до старту наступного чемпіонату.
Раніше гарантійна колегія повернула "Ювентусу" 15 очок. Наразі "стара синьйора" перебуває на другому місці у турнірній таблиці Серії А.
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