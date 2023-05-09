"Ювентус" знову позбавлять балів: що відомо

Форвард "Ювентуса" Душан Влахович. Фото: Reuters/MASSIMO PINCA

Негаразди продовжують ходити за туринським "Ювентусом" слідом. Так, з багаторазового чемпіона Італії можуть знову зняти очки через фінансові махінації. Щоправда, вже не цього сезону.

Про це повідомляє Football Italia.

Читайте також:

Старі нові санкції проти "Ювентуса"

Туринський "Ювентус" можуть позбавити дев'яти очок в наступному сезоні.

За інформацією італійських журналістів, причиною такого рішення може стати те, що "стара синьйора" нібито штучно завищувала трансферні гонорари. Такі дії дозволили клубу збільшити прибуток і збалансувати бухгалтерську звітність.

Гравці "Ювентуса" після матчу з "Аталантою". Фото: Reuters/MASSIMO PINCA

Гарантійна колегія Національного олімпійського комітету Італії, яка раніше задовольнила апеляцію "Ювентуса", заявила, що FIGC матиме можливість відновити розгляд справи у разі отримання нових доказів.

Втім, туринці можуть уникнути покарання у поточному сезоні, якщо подадуть апеляцію. Це дозволить їм затягнути процес аж до старту наступного чемпіонату.

Раніше гарантійна колегія повернула "Ювентусу" 15 очок. Наразі "стара синьйора" перебуває на другому місці у турнірній таблиці Серії А.

Нагадаємо, відомий український спортсмен загинув у бою на фронті у Луганській області.

На півзахисника Михайла Мудрика чекає сюрприз у лондонському "Челсі".

Відомий боксер назвав фаворита бою Ломаченка з Хейні.

Брати Суркіси програли суд і це може вплинути на долю київського "Динамо".

Відома вболівальниця "Наполі" роздяглася і прогулялася вулицею Неаполя на честь перемоги команди у чемпіонаті Італії.

Український півзахисник команди "Аль-Айн" Андрій Ярмоленко розпочне наступний сезон в іншому клубі.