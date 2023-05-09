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"Ювентус" знову позбавлять балів: що відомо

9 травня 2023 16:11
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
"Ювентус" знову позбавлять балів: що відомо
Форвард "Ювентуса" Душан Влахович. Фото: Reuters/MASSIMO PINCA
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Негаразди продовжують ходити за туринським "Ювентусом" слідом. Так, з багаторазового чемпіона Італії можуть знову зняти очки через фінансові махінації. Щоправда, вже не цього сезону. 

Про це повідомляє Football Italia.

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Туринський "Ювентус" можуть позбавити дев'яти очок в наступному сезоні. 

За інформацією італійських журналістів, причиною такого рішення може стати те, що "стара синьйора" нібито штучно завищувала трансферні гонорари. Такі дії дозволили клубу збільшити прибуток і збалансувати бухгалтерську звітність. 

Ювентус
Гравці "Ювентуса" після матчу з "Аталантою". Фото: Reuters/MASSIMO PINCA

Гарантійна колегія Національного олімпійського комітету Італії, яка раніше задовольнила апеляцію "Ювентуса", заявила, що FIGC матиме можливість відновити розгляд справи у разі отримання нових доказів. 

Втім, туринці можуть уникнути покарання у поточному сезоні, якщо подадуть апеляцію. Це дозволить їм затягнути процес аж до старту наступного чемпіонату.   

Раніше гарантійна колегія повернула "Ювентусу" 15 очок. Наразі "стара синьйора" перебуває на другому місці у турнірній таблиці Серії А. 

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