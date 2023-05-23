Ломаченко получил поддержку от известной звезды Голливуда

Василий Ломаченко в тренажерном зале. Скриншот YouTube

Звезда голливудских боевиков Жан-Клод Ван Дамм поделился мнением о боксерском поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Василий Ломаченко проиграл по очкам Девину Хейни.

Ван Дамм считает решение судей ошибочным, о чем написал на своей странице в Instagram.

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Украинец Василий Ломаченко достойно противостоял более молодому сопернику из США. За исключением нескольких раундов в начале боя ветеран хорошо смотрелся в ринге и постоянно находил пробоины в обороне противника.

Жан-Клод Ван Дамм в самолете. Фото: instagram.com/p/CsfuPBiAUvB/?hl=ru

Мнение Ван Дамма

Арбитры оказались непреклонны и присудили победу Девину Хейни (116:112, 115:122, 115:112). Это вызвало гневную реакцию многих любителей спорта. К их голосам присоединился и знаменитый актер Жан-Клод Ван Дамм.

"Это был феноменальный бой. Ломаченко старше на 11 лет. Ожидалось, что молодой соперник будет доминировать в поединке. Но Хейни проиграл. Победил Лома. Я разбираюсь в боксе и имею право на собственное мнение.

Бой прошел перед американскими зрителями. Все трое судей тоже из США. Так что все очень просто. Хейни признали победителем не из-за спортивной составляющей. Лучшим боксером в этот вечер был Ломаченко", — объяснил Жан-Клод Ван Дамм.

Вскоре после боя отец Девина Хейни заявил, что не видит причин проводить реванш. Сам американский боксер заявил, что Василий Ломаченко был самым трудным соперником в его карьере.

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