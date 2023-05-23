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Ломаченко получил поддержку от известной звезды Голливуда

23 мая 2023 10:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ломаченко получил поддержку от известной звезды Голливуда
Василий Ломаченко в тренажерном зале. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Звезда голливудских боевиков Жан-Клод Ван Дамм поделился мнением о боксерском поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Василий Ломаченко проиграл по очкам Девину Хейни.

Ван Дамм считает решение судей ошибочным, о чем написал на своей странице в Instagram

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Украинец Василий Ломаченко достойно противостоял более молодому сопернику из США. За исключением нескольких раундов в начале боя ветеран хорошо смотрелся в ринге и постоянно находил пробоины в обороне противника. 

Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм в самолете. Фото: instagram.com/p/CsfuPBiAUvB/?hl=ru

Мнение Ван Дамма

Арбитры оказались непреклонны и присудили победу Девину Хейни (116:112, 115:122, 115:112). Это вызвало гневную реакцию многих любителей спорта. К их голосам присоединился и знаменитый актер Жан-Клод Ван Дамм. 

"Это был феноменальный бой. Ломаченко старше на 11 лет. Ожидалось, что молодой соперник будет доминировать в поединке. Но Хейни проиграл. Победил Лома. Я разбираюсь в боксе и имею право на собственное мнение. 

Бой прошел перед американскими зрителями. Все трое судей тоже из США. Так что все очень просто. Хейни признали победителем не из-за спортивной составляющей. Лучшим боксером в этот вечер был Ломаченко", — объяснил Жан-Клод Ван Дамм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вскоре после боя отец Девина Хейни заявил, что не видит причин проводить реванш. Сам американский боксер заявил, что Василий Ломаченко был самым трудным соперником в его карьере. 

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни. 

Португалец Жозе Моуринью прокомментировал лишение очков "Ювентуса". 

Легендарный Майк Тайсон поддержал Василия Ломаченко после боя с Девином Хейни. 

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