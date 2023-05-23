Ломаченко отримав підтримку від відомої зірки Голлівуду

Василь Ломаченко у тренажерному залі. Скріншот YouTube

Зірка голлівудських бойовиків Жан-Клод Ван Дамм поділився думкою про боксерський поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Василь Ломаченко програв за очками Девіну Хейні.

Ван Дамм вважає рішення суддів помилковим, про що написав на своїй сторінці в Instagram.

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Українець Василь Ломаченко гідно протистояв молодшому супернику зі США. За винятком кількох раундів на початку бою ветеран мав кращий за Хейні вигляд у рингу і постійно знаходив пробоїни в обороні супротивника.

Жан-Клод Ван Дамм в літаку. Фото: instagram.com/p/CsfuPBiAUvB/?hl=ua

Думка Ван Дамма

Арбітри виявилися непохитними та присудили перемогу Девіну Хейні (116:112, 115:122, 115:112). Це викликало гнівну реакцію багатьох шанувальників спорту. До їхніх голосів приєднався і відомий актор Жан-Клод Ван Дамм.

"Це був феноменальний бій. Ломаченко старше на 11 років. Очікувалося, що молодий суперник домінуватиме в поєдинку. Але Хейні програв. Переміг Лома. Я розуміюся на боксі й маю право на власну думку.

Бій пройшов перед американськими глядачами. Усі троє суддів також із США. Отже, все дуже просто. Хейні визнали переможцем не через спортивну складову. Найкращим боксером цього вечора був Ломаченко", — пояснив Жан-Клод Ван Дамм.

Незабаром після бою батько Девіна Хейні заявив, що не бачить причин проводити реванш. Сам американський боксер заявив, що Василь Ломаченко був найважчим суперником у його кар'єрі.

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