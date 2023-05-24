Циганков тягне "Жирону" до єврокубків: ще один вдалий матч

Віктор Циганков в аеропорту Віго. Фото: instagram.com/gironafc/

У матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" вирушила у гості до "Сельти". Віктор Циганков знову відзначився корисною дією в атаці.

Каталонська команда уникла поразки на виїзді, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Підопічним Мічела не можна було втрачати очки, оскільки команда претендує на місце у зоні єврокубків за підсумками цього сезону. Однак поєдинок виявився важким для "Жирони". Віктор Циганков та Крістіан Стуані врятували каталонську команду від неприємностей.

Віктор Циганков перед матчем із "Сельтою"

Хороший матч Циганкова

Український півзахисник знову вийшов на поле у стартовому складі та відіграв увесь поєдинок. Першими забили господарі поля. Карлес Перес вивів "Сельту" вперед ще в першому таймі.

Проте невдовзі після перерви гравець "Сельти" Хаві Галан збив у своєму штрафному майданчику активного Віктора Циганкова. Вільяр впорався з ударом Стуані з пенальті, але рефері попросив заново виконати одинадцятиметровий через те, що гравці "Сельти" до свистка вбігли до свого штрафного майданчика. З другої спроби Кріатіан впорався.

Оцінки за матч "Сельта" — "Жирона". Скріншот WhoScored

Циганков отримав оцінку 7,2 за цю зустріч. Це другий найвищий бал у каталонській команді.

"Жирона" заробила важливе очко. Команда залишається на восьмому місці в турнірній таблиці та продовжує переслідувати "Атлетік". У команди з Більбао на один матч більше є гра в запасі.

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