Ярмоленко рассказал, чем недоволен в "Аль-Айне"

Андрей Ярмоленко во время интервью. Скриншот YouTube

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от выступления за команду "Аль-Айн". Полузащитнику было сложно адаптироваться в ОАЭ.

Ярмоленко рассказал, чего ему не хватает в местном клубе, сообщает YouTube-канал "Эмираты сегодня".

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Украинский футболист Андрей Ярмоленко доволен новым опытом, который он получил в ОАЭ. Хавбек попал в совершенно неизвестную для него футбольную лигу, преодолел трудности и стал одним из лидеров "Аль-Айна". Ярмоленко рассказал, что у него появилось много новых друзей, он регулярно получает интересные впечатления.

Сложности в "Аль-Айне" и будущее игрока

Ярмоленко признался, что ему было сложно адаптироваться к погодным условиям. До переезда в Эмираты футболист никогда не играл при жаре в сорок градусов. Но постепенно Андрей привык к такой погоде, его организм перестроился.

"Я доволен тем, как прошел этот сезон. Есть небольшое разочарование от того, что не удалось выиграть трофеи. Но это придаст дополнительную мотивацию в будущем. Надо тренировать более усердно и играть лучше, чем сейчас. Победы обязательно придут", — рассказал Андрей Ярмоленко.

Ярмоленко в матче за "Аль-Айн". Фото: instagram.com/alainfcae/

Футболист подтвердил желание однажды вернуться в киевское "Динамо". Ярмоленко пока не знает, когда это произойдет. Он не готов комментировать будущее, поскольку еще месяц связан контрактом с "Аль-Айном".

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