Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ярмоленко рассказал, чем недоволен в "Аль-Айне" arrow

Ярмоленко рассказал, чем недоволен в "Аль-Айне"

25 мая 2023 10:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко рассказал, чем недоволен в "Аль-Айне"
Андрей Ярмоленко во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от выступления за команду "Аль-Айн". Полузащитнику было сложно адаптироваться в ОАЭ. 

Ярмоленко рассказал, чего ему не хватает в местном клубе, сообщает YouTube-канал "Эмираты сегодня". 

Читайте также:

Украинский футболист Андрей Ярмоленко доволен новым опытом, который он получил в ОАЭ. Хавбек попал в совершенно неизвестную для него футбольную лигу, преодолел трудности и стал одним из лидеров "Аль-Айна". Ярмоленко рассказал, что у него появилось много новых друзей, он регулярно получает интересные впечатления.

Сложности в "Аль-Айне" и будущее игрока

Ярмоленко признался, что ему было сложно адаптироваться к погодным условиям. До переезда в Эмираты футболист никогда не играл при жаре в сорок градусов. Но постепенно Андрей привык к такой погоде, его организм перестроился. 

"Я доволен тем, как прошел этот сезон. Есть небольшое разочарование от того, что не удалось выиграть трофеи. Но это придаст дополнительную мотивацию в будущем. Надо тренировать более усердно и играть лучше, чем сейчас. Победы обязательно придут", — рассказал Андрей Ярмоленко. 

Андрей Ярмоленко
Ярмоленко в матче за "Аль-Айн". Фото: instagram.com/alainfcae/

Футболист подтвердил желание однажды вернуться в киевское "Динамо". Ярмоленко пока не знает, когда это произойдет. Он не готов комментировать будущее, поскольку еще месяц связан контрактом с "Аль-Айном". 

Напомним, в миланском "Интере" произошел скандал в финале Кубка Италии. Джеко и Индзаги чуть не подрались во время игры.

Известный украинский боксер погиб под Бахмутом. 

Украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".

Ангелина Калинина проводит самый успешный сезон в карьере и претендует на звание первой ракетки Украины. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Вадим Столар: Вынужденные переселенцы узнают столицу благодаря нашему проекту "Знакомься: Киев!"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас