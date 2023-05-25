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Скандал в "Интере": Джеко и Индзаги чуть не подрались

25 мая 2023 09:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Скандал в "Интере": Джеко и Индзаги чуть не подрались
Эдин Джеко в матче за "Интер". Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В финале Кубка Италии "Интер" обыграл "Фиорентину" со счетом 2:1. Поединок запомнился не только триумфом "нерадзурри", но и потасовкой между Симоне Индзаги и Эдином Джеко. 

Главный тренер "Интера" и форвард команды не сдержали эмоции на глазах у болельщиков, сообщает La Gazzetta dello Sport

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"Фиорентина" открыла счет уже в дебюте поединка, но не удержала преимущество. Дубль Лаутаро Мартинеса позволил "Интеру" выйти вперед и выиграть матч. 

Скандальный эпизод 

На 58-й минуте Симоне Индзаги решил выпустить Ромелу Лукаку вместо 37-летнего Эдина Джеко. Босниец был разочарован своей заменой и начал высказывать наставнику претензии в технической зоне. 

Симоне Индзаги
Симоне Индзаги с Кубком Италии. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Разговор на повышенных тонах чуть не перерос в потасовку с применением силы, но тренера и футболиста разняли работники и футболисты "Интера". Джеко могут оштрафовать по итогам этого инцидента, но вряд ли выведут из заявки команды на финал Лиги чемпионов. 

Контракт Эдина Джеко с "Интером" заканчивается в конце июня этого года. В сезоне 2022/2023 форвард 48 поединков во всех турнирах и забил 14 голов. 

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".

Ангелина Калинина проводит самый успешный сезон в карьере и претендует на звание первой ракетки Украины. 

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