Скандал в "Интере": Джеко и Индзаги чуть не подрались

Эдин Джеко в матче за "Интер". Фото: REUTERS/Alberto Lingria

В финале Кубка Италии "Интер" обыграл "Фиорентину" со счетом 2:1. Поединок запомнился не только триумфом "нерадзурри", но и потасовкой между Симоне Индзаги и Эдином Джеко.

Главный тренер "Интера" и форвард команды не сдержали эмоции на глазах у болельщиков, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Скандальный эпизод

На 58-й минуте Симоне Индзаги решил выпустить Ромелу Лукаку вместо 37-летнего Эдина Джеко. Босниец был разочарован своей заменой и начал высказывать наставнику претензии в технической зоне.

Симоне Индзаги с Кубком Италии. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Разговор на повышенных тонах чуть не перерос в потасовку с применением силы, но тренера и футболиста разняли работники и футболисты "Интера". Джеко могут оштрафовать по итогам этого инцидента, но вряд ли выведут из заявки команды на финал Лиги чемпионов.

Контракт Эдина Джеко с "Интером" заканчивается в конце июня этого года. В сезоне 2022/2023 форвард 48 поединков во всех турнирах и забил 14 голов.

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