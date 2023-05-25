Калинина впервые в топ-25 рейтинга WTA: путь первой ракетки Украины

В финале соревнований в Риме Калинина уступила Рыбакиной. Фото: Reuters

На этой неделе Ангелина Калинина после победы на турнире в Риме дебютировала в топ-25 мирового рейтинга. Таким образом, она стала шестой украинской спортсменкой, которой удалось достичь такого результата.

Подробности успеха теннисистки и дальнейшие планы в материале Новини.LIVE.

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"У меня нет ожиданий. У меня есть цели по поводу игры, но никаких амбиций в плане очков и рейтинга. Когда я начинаю об этом думать, у меня возникают проблемы. Я пытаюсь сосредотачиваться на игре и на том, что мне нужно улучшать. А улучшать нужно много. Нужно много работать", — сказала Калинина о своих целях после финала на турнире WTA 1000 в Риме.

Шестая украинка в топ-25

С понедельника Калинина впервые заняла 25-е место в рейтинге WTA. Ранее только пяти представительницам Украины удавалось войти в число 25 сильнейших теннисисток мира:

Элина Свитолина (дебют 27.04.2015) — 344 недели за карьеру / высокий рейтинг — №3 Алена Бондаренко (дебют 21.05.2007) — 64 недели за карьеру / самый высокий рейтинг — №11 Даяна Ястремская (дебют 07.10.2019) — 25 недель за карьеру / самый высокий рейтинг — №21 Наталья Медведева (01.11.1993) — 20 недель за карьеру / наивысший рейтинг — №23 Леся Цуренко (дебют 07.01.2019) — 8 недель за карьеру / самый высокий рейтинг — №23

Во время турнира в Риме Ангелина обыграла Анну Блинкову, Софию Кенин, Мэдисон Кис, Беатрис Аддад Маю и Веронику Кудерметову, а в финале уступила Елене Рыбакиной из Казахстана в первом сете 4:6, а в начале второго отказалась доигрывать матч.

Очень хочется подчеркнуть ❤️‍🩹



Калинина должна была быть направлена на извращение. Рыбакина wins 6-4, 1-0 ret. #IBI23 pic.twitter.com/qxxDk54Yfq — wta (@WTA) May 20, 2023

Она стала второй украинской теннисисткой после Элины Свитолиной, сыгравшей в финале турнира WTA 1000.

"Конечно, я бы хотела поблагодарить свою команду, своего фитнес-тренера. Без него я бы не смогла выиграть такие матчи, которые у меня были за эти две недели. Хочу поблагодарить своего мужа и тренера - он делает все для меня в режиме 24/ 7, спасибо ему большое за это. Хотела бы поблагодарить своих тренеров, которых здесь нет, но работающих со мной в течение года. Вы их не видите, но их помощь тоже очень важна. Спасибо", — после финала сообщила первая ракетка Украины.

26-летняя спортсменка за свою карьеру выиграла 15 одиночных турниров ITF и один WTA 125 (Лимож/2022). Дважды доходила до финала на турнирах WTA (Будапешт-2021 и Рим-2023). Стала второй украинской теннисисткой, сыгравшей в финале турнира WTA 1000 (Рим). На корте заработала $2,484,570 призовых.

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