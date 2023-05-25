Калініна вперше у топ-25 рейтингу WTA: шлях першої ракетки України

У фіналі змагань в Римі Калініна поступилась Рибакіній. Фото: Reuters

Цього тижня Ангеліна Калініна після перемоги на турнірі у Римі дебютувала у топ-25 світового рейтингу. Таким чином вона стала шостою українською спортсменкою, якій вдалось досягти такого результату.

Подробиці успіху тенісистки та її подальші плани в матеріалі Новини.LIVE.

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"У мене немає очікувань. У мене є цілі щодо гри, але жодних амбіцій у плані очок і рейтингу. Коли я починаю про це думати, у мене виникають проблеми. Я намагаюся зосереджуватися на грі й на тому, що мені потрібно покращувати. А покращувати потрібно багато. Потрібно багато працювати", — сказала Калініна про свої цілі після фіналу на турнірі WTA 1000 у Римі.

Шоста українка в топ-25

З понеділка Калініна вперше посіла 25-ту сходинку в рейтингу WTA. Раніше лише п'ятьом представницям України вдавалося увійти до числа 25-ти найсильніших тенісисток світу:

Еліна Світоліна (дебют 27.04.2015) — 344 тижні за кар'єру / найвищий рейтинг — №3 Альона Бондаренко (дебют 21.05.2007) — 64 тижні за кар'єру / найвищий рейтинг — №11 Даяна Ястремська (дебют 07.10.2019) — 25 тижнів за кар'єру / найвищий рейтинг — №21 Наталія Медведєва (01.11.1993) — 20 тижнів за кар'єру / найвищий рейтинг — №23 Леся Цуренко (дебют 07.01.2019) — 8 тижнів за кар'єру / найвищий рейтинг — №23

Під час турніру в Римі Ангеліна обіграла Анну Блінкову, Софію Кенін, Медісон Кіс, Беатріс Аддад Маю і Вероніку Кудерметову, а у фіналі поступилась Олені Рибакіній з Казахстану в першому сеті 4:6, а на початку другого відмовилася догравати матч.

Not the ending we wanted to see ❤️‍🩹



Kalinina has been forced to withdraw due to injury. Rybakina wins 6-4, 1-0 ret.#IBI23 pic.twitter.com/qxxDk54Yfq — wta (@WTA) May 20, 2023

Вона стала другою українською тенісисткою, після Еліни Світоліної, яка зіграла у фіналі турніру WTA 1000.

"Звісно, я б хотіла подякувати своїй команді, своєму фітнес-тренеру. Без нього я б не змогла виграти такі матчі, які в мене були за ці два тижні. Хочу подякувати своєму чоловікові і тренеру - він робить все для мене в режимі 24/7, спасибі йому велике за це. Хотіла б подякувати своїм тренерам, яких тут немає, але які працюють зі мною протягом року. Ви їх не бачите, але їхня допомога теж дуже важлива. Дякую", — після фіналу повідомила перша ракетка України.

26-річна спортсменка за свою кар'єру виграла 15 одиночних турнірів ITF і один WTA 125 (Лімож/2022). Двічі доходила до фіналу на турнірах WTA (Будапешт-2021 і Рим-2023). Стала другою українською тенісисткою, яка зіграла у фіналі турніру WTA 1000 (Рим). На корті заробила $2,484,570 призових.

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