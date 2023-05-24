Мбаппе не захотел продлевать контракт с "ПСЖ"

Килиан Мбаппе празднует гол. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе снова подогрел слухи о скором уходе из "ПСЖ". Футболист не стал продлевать контракт с клубом.

На Мбаппе по-прежнему претендует мадридский "Реал", сообщает L'Equipe.

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Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе отказался продлевать соглашение с клубом. В контракте 24-летнего футболиста предусмотрена опция пролонгации в случае, если футболист того пожелает. Однако стало известно, что Мбаппе отказался от этой идеи.

Будущее Мбаппе

Контракт французского форварда с клубом истекает летом 2024-го года. Руководство "ПСЖ" уверено, что через несколько месяцев получит согласие Килиана Мбаппе на продление соглашения. При этом зарплата футболиста будет увеличена.

Главным претендентом на Мбаппе по-прежнему считается мадридский "Реал". Летом 2024-го года в испанской команде освободится место нападающего, поскольку Карим Бензема покинет "Сантьяго Бернабеу".

Мбаппе в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе провел за "ПСЖ" 41 поединок во всех турнирах. Он забил 40 голов и сделал девять результативных передач.

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