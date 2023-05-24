Мбаппе не захотел продлевать контракт с "ПСЖ"
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе снова подогрел слухи о скором уходе из "ПСЖ". Футболист не стал продлевать контракт с клубом.
На Мбаппе по-прежнему претендует мадридский "Реал", сообщает L'Equipe.
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе отказался продлевать соглашение с клубом. В контракте 24-летнего футболиста предусмотрена опция пролонгации в случае, если футболист того пожелает. Однако стало известно, что Мбаппе отказался от этой идеи.
Будущее Мбаппе
Контракт французского форварда с клубом истекает летом 2024-го года. Руководство "ПСЖ" уверено, что через несколько месяцев получит согласие Килиана Мбаппе на продление соглашения. При этом зарплата футболиста будет увеличена.
Главным претендентом на Мбаппе по-прежнему считается мадридский "Реал". Летом 2024-го года в испанской команде освободится место нападающего, поскольку Карим Бензема покинет "Сантьяго Бернабеу".
В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе провел за "ПСЖ" 41 поединок во всех турнирах. Он забил 40 голов и сделал девять результативных передач.
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