Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Мбаппе не захотів продовжувати контракт із "ПСЖ" arrow

Мбаппе не захотів продовжувати контракт із "ПСЖ"

24 травня 2023 10:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе не захотів продовжувати контракт із "ПСЖ"
Кіліан Мбаппе святкує гол. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе знову підігрів чутки про швидкий вихід з "ПСЖ". Футболіст не став продовжувати контракт із клубом.

На Мбаппе, як і раніше, претендує мадридський "Реал", повідомляє L'Equipe.

Читайте також:

Форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати угоду з клубом. У контракті 24-річного футболіста передбачено опцію пролонгації у разі, якщо футболіст того забажає. Проте, стало відомо, що Мбаппе відмовився від цієї ідеї.

Майбутнє Мбаппе

Контракт французького форварда з клубом спливає влітку 2024 року. Керівництво "ПСЖ" впевнене, що за кілька місяців отримає згоду Кіліана Мбаппе на продовження угоди. При цьому зарплату футболіста буде збільшено.

Головним претендентом на Мбаппе вважається мадридський "Реал". Влітку 2024 року в іспанській команді звільниться місце нападника, оскільки Карім Бензема залишить "Сантьяго Бернабеу".

Кіліан Мбаппе
Мбаппе у матчі за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

У сезоні 2022/2023 Кіліан Мбаппе провів за "ПСЖ" 41 поєдинок у всіх турнірах. Він забив 40 голів та зробив дев'ять результативних передач.

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик може перейти до мюнхенської "Баварії".

Хавбек збірної України Віктор Циганков продовжує тягнути "Жирону" до єврокубків.

Португалець Жозе Моурінью прокоментував позбавлення очок "Ювентуса".

У боксера Василя Ломаченка є кілька варіантів розвитку кар'єри.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB