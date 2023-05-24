Мбаппе не захотів продовжувати контракт із "ПСЖ"

Кіліан Мбаппе святкує гол. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе знову підігрів чутки про швидкий вихід з "ПСЖ". Футболіст не став продовжувати контракт із клубом.

На Мбаппе, як і раніше, претендує мадридський "Реал", повідомляє L'Equipe.

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Форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати угоду з клубом. У контракті 24-річного футболіста передбачено опцію пролонгації у разі, якщо футболіст того забажає. Проте, стало відомо, що Мбаппе відмовився від цієї ідеї.

Майбутнє Мбаппе

Контракт французького форварда з клубом спливає влітку 2024 року. Керівництво "ПСЖ" впевнене, що за кілька місяців отримає згоду Кіліана Мбаппе на продовження угоди. При цьому зарплату футболіста буде збільшено.

Головним претендентом на Мбаппе вважається мадридський "Реал". Влітку 2024 року в іспанській команді звільниться місце нападника, оскільки Карім Бензема залишить "Сантьяго Бернабеу".

Мбаппе у матчі за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

У сезоні 2022/2023 Кіліан Мбаппе провів за "ПСЖ" 41 поєдинок у всіх турнірах. Він забив 40 голів та зробив дев'ять результативних передач.

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