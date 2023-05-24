Будущее Ломаченко — завершение карьеры и другие варианты

Василий Ломаченко выходит на ринг. Скриншот YouTube

Украинской боксер Василий Ломаченко снова не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Теперь ветеран должен определиться, что делать дальше.

У Ломаченко есть несколько вариантов на будущее, сообщает портал Новини.LIVE.

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Мотивация украинского спортсмена никуда не пропала. Ломаченко есть что показать боксерскому сообществу, которое после спорного решения судей отдать победу Девину Хейни поддержало Василия. Он не собирается завершать карьеру. Что предпримет бывший чемпион?

Добиваться реванша с Хейни

Сразу после боя Билл Хейни сказал, что не видит причины для организации второго поединка с украинцем. По мнению команды американца, Девин одержал заслуженную победу. За этими словами ощущаются опасения относительно исхода возможного реванша. Хейни говорил, что Ломаченко стал для него самым сложным соперником в карьере. Зрители видели, что Василий сделал с Девином в последних раундах. Опасения Хейни-старшего можно понять.

Ломаченко перед боем. Скриншот YouTube

Сам Ломаченко тоже выразил сомнение в том, что получится организовать реванш. Но это не значит, что не стоит пытаться это делать. Тем более, когда зрители и спортивное сообщество на стороне украинца.

Поединки с другими соперниками

Ломаченко давно мечтает об абсолютном чемпионстве, но следующая возможность бороться за титулы появится нескоро. Василий может подождать, пока Хейни перейдет в другой вес. Пояса станут вакантными, появится новый шанс.

А пока украинец остается популярным боксером. О поединке с ним мечтает Джордж Камбосос и ряд других спортсменов. Неплохой вариант заработать деньги и оставаться на виду.

Василий Ломаченко на тренировке. Скриншот YouTube

Переход в другой вес

Второй полулегкий вес сделал Ломаченко известным на весь мир. Василий доминировал над соперниками, "уничтожая" их на ринге и в социальных сетях. Он был дерзок, быстр и очень опасен.

Василий может вернуться в дивизион, в котором прошли его лучшие годы. Там Ломаченко быстрее получит шанс побороться за чемпионский пояс, но стать абсолютным чемпионом будет сложно.

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