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Пятов может стать тренером сборной Украины

24 мая 2023 07:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Пятов может стать тренером сборной Украины
Андрей Пятов выходит на поле. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов может завершить карьеру в конце текущего сезона. В таком случае он станет тренером вратарей в сборной Украины. 

Пятов войдет в тренерский штаб Реброва в национальной команде, сообщает "Взбірна". 

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Ветеран донецкого "Шахтера" Андрей Пятов близок к завершению футбольной карьеры. Его контракт с "горняками" истекает в конце июня 2023-го года. После этого 38-летний ветеран может начать тренерскую деятельность. 

Андрей Пятов
Андрей Пятов в сборной Украины. Фото: УНИАН

Где будет работать Пятов? 

Кандидат в сборную Украины Сергей Ребров хочет включить Андрея Пятова в свой тренерский штаб. Официально о назначении Реброва на пост наставника национальной команды еще не объявлено, но это должно произойти в ближайшее время. 

Украинская Ассоциация футбола хочет видеть на должности тренера вратарей национальной команды Рустама Худжамова. При Александре Петракове с вратарями сборной Украины работал нынешний исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Александр Шовковский. 

Если Ребров все же выберет Худжамова, Пятов может получить работу в структуре "Шахтера". 

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков продолжает тянуть "Жирону" в еврокубки. 

Португалец Жозе Моуринью прокомментировал лишение очков "Ювентуса". 

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