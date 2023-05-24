Пятов может стать тренером сборной Украины

Андрей Пятов выходит на поле. Фото: УНИАН

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов может завершить карьеру в конце текущего сезона. В таком случае он станет тренером вратарей в сборной Украины.

Пятов войдет в тренерский штаб Реброва в национальной команде, сообщает "Взбірна".

Читайте также:

Ветеран донецкого "Шахтера" Андрей Пятов близок к завершению футбольной карьеры. Его контракт с "горняками" истекает в конце июня 2023-го года. После этого 38-летний ветеран может начать тренерскую деятельность.

Андрей Пятов в сборной Украины. Фото: УНИАН

Где будет работать Пятов?

Кандидат в сборную Украины Сергей Ребров хочет включить Андрея Пятова в свой тренерский штаб. Официально о назначении Реброва на пост наставника национальной команды еще не объявлено, но это должно произойти в ближайшее время.

Украинская Ассоциация футбола хочет видеть на должности тренера вратарей национальной команды Рустама Худжамова. При Александре Петракове с вратарями сборной Украины работал нынешний исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Александр Шовковский.

Если Ребров все же выберет Худжамова, Пятов может получить работу в структуре "Шахтера".

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков продолжает тянуть "Жирону" в еврокубки.

Португалец Жозе Моуринью прокомментировал лишение очков "Ювентуса".