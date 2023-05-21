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"Шахтер" раскритиковал "Барселону" за поддержку россиян

21 мая 2023 17:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Шахтер" раскритиковал "Барселону" за поддержку россиян
Ярослав Ракицкий с одним из защитников Украины. Фото: instagram.com/rakitskyy_official/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

История со скандальным поздравлением игроков каталонской "Барселоны" в адрес российских болельщиков получила продолжение. Донецкий "Шахтер" объяснил, почему не правы чемпионы Испании. 

"Горняки" напомнили о том, что прямо сейчас российские болельщики "Барсы" продолжают геноцид украинского народа, сообщил официальный Twitter-аккаунт украинского клуба

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Некоторые представители каталонской "Барселоны" после завоевание чемпионского титула в испанской Ла Лиге записали видео со словами благодарности российским болельщикам команды.

Алехандро Бальде
Алехандро Бальде в матче против "Эспаньола". Фото: REUTERS/Albert Gea

Полузащитник Серхи Роберто поздравил россиян с победой, а молодой вингер Алехандро Бальде даже выразил надежду на скорую встречу с россиянами. 

Ответ "Шахтера" 

Это видео оскорбило украинских любителей спорта. Они раскритиковали испанских футболистов в социальных сетях и призвали их тщательно обдумывать слова перед записью таких роликов. Ситуацию прокомментировали и в донецком "Шахтере". 

"Пока наши военные проходят курс реабилитации в Барселоне, игроки каталонского клуба записывают видеообращение к болельщикам страны, которая прямо сейчас убивает украинцев, убивает детей, уничтожает наши города", — написали в "Шахтере". 

Руководство каталонской "Барселоны" и президент испанской Ла Лиги пока не прокомментировали эпизод с роликом двух футболистов. 

Напомним, в пятом раунде боя против Девина Хейни украинец Василий Ломаченко упал на пол ринга. 

После боя с Девином Хейни украинец Василий Ломаченко заявил, что ожидал большего от соперника. 

Американец Девин Хейни назвал Василия Ломаченко самым опасным боксером, с которым ему доводилось встречаться на ринге. Позже Хейни услышал комментарий соперника и раскритиковал его. 

Французский "ПСЖ" пригласит звезду на пост главного тренера команды. 

Ломаченко получил огромный гонорар за бой с Хейни, а после поражения от американца заплакал. 

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