"Шахтер" раскритиковал "Барселону" за поддержку россиян

Ярослав Ракицкий с одним из защитников Украины. Фото: instagram.com/rakitskyy_official/

История со скандальным поздравлением игроков каталонской "Барселоны" в адрес российских болельщиков получила продолжение. Донецкий "Шахтер" объяснил, почему не правы чемпионы Испании.

"Горняки" напомнили о том, что прямо сейчас российские болельщики "Барсы" продолжают геноцид украинского народа, сообщил официальный Twitter-аккаунт украинского клуба.

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Некоторые представители каталонской "Барселоны" после завоевание чемпионского титула в испанской Ла Лиге записали видео со словами благодарности российским болельщикам команды.

Алехандро Бальде в матче против "Эспаньола". Фото: REUTERS/Albert Gea

Полузащитник Серхи Роберто поздравил россиян с победой, а молодой вингер Алехандро Бальде даже выразил надежду на скорую встречу с россиянами.

Ответ "Шахтера"

Это видео оскорбило украинских любителей спорта. Они раскритиковали испанских футболистов в социальных сетях и призвали их тщательно обдумывать слова перед записью таких роликов. Ситуацию прокомментировали и в донецком "Шахтере".

"Пока наши военные проходят курс реабилитации в Барселоне, игроки каталонского клуба записывают видеообращение к болельщикам страны, которая прямо сейчас убивает украинцев, убивает детей, уничтожает наши города", — написали в "Шахтере".

😡 Доки наші військові проходять курс реабілітації в Барселоні, гравці @FCBarcelona @SergiRoberto10 та Алехандро Бальде записують відеозвернення до вболівальників країни, яка просто зараз убиває українців, убиває дітей, знищує наші міста. pic.twitter.com/f1vN5MTe4i — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 21, 2023

Руководство каталонской "Барселоны" и президент испанской Ла Лиги пока не прокомментировали эпизод с роликом двух футболистов.

Напомним, в пятом раунде боя против Девина Хейни украинец Василий Ломаченко упал на пол ринга.

После боя с Девином Хейни украинец Василий Ломаченко заявил, что ожидал большего от соперника.

Американец Девин Хейни назвал Василия Ломаченко самым опасным боксером, с которым ему доводилось встречаться на ринге. Позже Хейни услышал комментарий соперника и раскритиковал его.

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Ломаченко получил огромный гонорар за бой с Хейни, а после поражения от американца заплакал.