"Шахтер" может возглавить новый тренер
Донецкий "Шахтер" может начать следующий сезон с новым главным тренером. Нынешний наставник "горняков" уйдет в отставку.
Руководство чемпионов Украины уже определилось с новым специалистом, сообщает "ТаТоТаке".
Владелец донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов недоволен игрой команды под руководством Игора Йовичевича. Руководство "горняков" смущает, что футболисты часто теряют очки и недостаточно ярко играют в атаке.
Новый тренер "Шахтера"
Игора Йовичевича может заменить Патрик ван Леувен, который в настоящее время работает с луганской "Зарей". Под руководством нидерландского специалиста команда демонстрирует содержательный футбол и идет на третьем месте в турнирной таблице.
Переговоры с 53-летним наставником могут начаться в ближайшее время. Патрик ван Леувен уже работал в структуре "Шахтера". С 2006-го по 2013-й годы он был главой молодежного департамента "горняков".
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