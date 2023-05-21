"Шахтер" может возглавить новый тренер

Директор по футболу "горняков" Дарио Срна. Фото: официальный сайт "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" может начать следующий сезон с новым главным тренером. Нынешний наставник "горняков" уйдет в отставку.

Руководство чемпионов Украины уже определилось с новым специалистом, сообщает "ТаТоТаке".

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Патрик ван Леувен наблюдает за игрой "Зари". Фото: УНИАН

Новый тренер "Шахтера"

Игора Йовичевича может заменить Патрик ван Леувен, который в настоящее время работает с луганской "Зарей". Под руководством нидерландского специалиста команда демонстрирует содержательный футбол и идет на третьем месте в турнирной таблице.

Переговоры с 53-летним наставником могут начаться в ближайшее время. Патрик ван Леувен уже работал в структуре "Шахтера". С 2006-го по 2013-й годы он был главой молодежного департамента "горняков".

Напомним, в пятом раунде боя против Девина Хейни украинец Василий Ломаченко упал на пол ринга.

После боя с Девином Хейни украинец Василий Ломаченко заявил, что ожидал большего от соперника.

Американец Девин Хейни назвал Василия Ломаченко самым опасным боксером, с которым ему доводилось встречаться на ринге.

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