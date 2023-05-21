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"Шахтер" может возглавить новый тренер

21 мая 2023 11:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Шахтер" может возглавить новый тренер
Директор по футболу "горняков" Дарио Срна. Фото: официальный сайт "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" может начать следующий сезон с новым главным тренером. Нынешний наставник "горняков" уйдет в отставку. 

Руководство чемпионов Украины уже определилось с новым специалистом, сообщает "ТаТоТаке".

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Владелец донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов недоволен игрой команды под руководством Игора Йовичевича. Руководство "горняков" смущает, что футболисты часто теряют очки и недостаточно ярко играют в атаке. 

Патрик ван Леувен
Патрик ван Леувен наблюдает за игрой "Зари". Фото: УНИАН

Новый тренер "Шахтера" 

Игора Йовичевича может заменить Патрик ван Леувен, который в настоящее время работает с луганской "Зарей". Под руководством нидерландского специалиста команда демонстрирует содержательный футбол и идет на третьем месте в турнирной таблице. 

Переговоры с 53-летним наставником могут начаться в ближайшее время. Патрик ван Леувен уже работал в структуре "Шахтера". С 2006-го по 2013-й годы он был главой молодежного департамента "горняков". 

Напомним, в пятом раунде боя против Девина Хейни украинец Василий Ломаченко упал на пол ринга. 

После боя с Девином Хейни украинец Василий Ломаченко заявил, что ожидал большего от соперника. 

Американец Девин Хейни назвал Василия Ломаченко самым опасным боксером, с которым ему доводилось встречаться на ринге. 

Французский "ПСЖ" пригласит звезду на пост главного тренера команды. 

Ломаченко получил огромный гонорар за бой с Хейни, а после поражения от американца заплакал. 

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