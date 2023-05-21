"Шахтар" може очолити новий тренер
Донецький "Шахтар" може розпочати наступний сезон із новим головним тренером. Цьогорічний наставник "гірників" піде у відставку.
Керівництво чемпіонів України вже визначилося з новим фахівцем, повідомляє "ТаТоТаке".
Власник донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов незадоволений грою команди під керівництвом Ігора Йовичевича. Керівництво "гірників" незадоволене тим, що футболісти часто втрачають очки та недостатньо яскраво грають в атаці.
Новий тренер "Шахтаря"
Ігора Йовічевича може замінити Патрік ван Леувен, який зараз працює з луганською "Зорею". Під керівництвом нідерландського фахівця команда демонструє змістовний футбол та йде на третьому місці у турнірній таблиці.
Переговори з 53-річним наставником можуть розпочатися найближчим часом. Патрік ван Леувен вже працював у структурі "Шахтаря". З 2006 по 2013 роки він був головою молодіжного департаменту "гірників".
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