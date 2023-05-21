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"Шахтар" може очолити новий тренер

21 травня 2023 11:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Шахтар" може очолити новий тренер
Директор з футболу "гірників" Даріо Срна. Фото: офіційний сайт "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" може розпочати наступний сезон із новим головним тренером. Цьогорічний наставник "гірників" піде у відставку.

Керівництво чемпіонів України вже визначилося з новим фахівцем, повідомляє "ТаТоТаке".

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Власник донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов незадоволений грою команди під керівництвом Ігора Йовичевича. Керівництво "гірників" незадоволене тим, що футболісти часто втрачають очки та недостатньо яскраво грають в атаці.

Патрік ван Леувен
Патрік ван Леувен спостерігає за грою "Зорі". Фото: УНІАН

Новий тренер "Шахтаря"

Ігора Йовічевича може замінити Патрік ван Леувен, який зараз працює з луганською "Зорею". Під керівництвом нідерландського фахівця команда демонструє змістовний футбол та йде на третьому місці у турнірній таблиці.

Переговори з 53-річним наставником можуть розпочатися найближчим часом. Патрік ван Леувен вже працював у структурі "Шахтаря". З 2006 по 2013 роки він був головою молодіжного департаменту "гірників".

Нагадаємо, у п'ятому раунді бою проти Девіна Хейні українець Василь Ломаченко впав на підлогу рингу.

Після бою з Девіном Хейні українець Василь Ломаченко заявив, що чекав більшого від суперника.

Американець Девін Хейні назвав Василя Ломаченка найнебезпечнішим боксером, з яким йому доводилося зустрічатися на рингу.

Французький "ПСЖ" запросить зірку на посаду головного тренера команди.

Ломаченко отримав величезний гонорар за бій із Хейні, а після поразки від американця заплакав.

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