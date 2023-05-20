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Траоре не поможет "Шахтеру" в битве с "Днепром-1" за титул

20 мая 2023 13:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Траоре не поможет "Шахтеру" в битве с "Днепром-1" за титул
Траоре убегает от соперника. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич подтвердил, что форвард Лассина Траоре уже не поможет команде в ближайшие недели. Африканский футболист снова получил травму. 

Траоре будет восстанавливаться от повреждения несколько месяцев, сообщает официальный сайт "Шахтера". 

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Снова много травмированных

Лассина Траоре снова попал в лазарет "горняков". Помимо форварда есть вопросы по Ефиму Конопле и Марьяну Шведу. 

"Это очень важные футболисты. Они играли в тот период, когда мы были на пике формы. Плюс Петряк, он тоже травмирован. Но "Шахтер" продолжает побеждать. Мы — команда, которая больше всего забивает и меньше пропускает", — рассказал Игор Йовичевич. 

Лассина Траоре
Траоре получил травму. Фото: УНИАН

Форвард нескоро выйти на поле

Наставник "Шахтера" рассказал, что у Лассины Траоре новая травма. Африканский форвард забил четыре гола и сделал столько же результативных передач в этом сезоне. Но он уже не сможет улучшить статистику. 

"У него тендинит квадрицепса. Это важный футболист для нас, нашего футбола. Особенно на чужой половине поля, где он играет корпусом очень хорошо, дает "кислород" нашим восьмеркам, вингерам", — добавил наставник "горняков". 

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