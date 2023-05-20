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Траоре не допоможе "Шахтарю" у битві з "Дніпром-1" за титул

20 травня 2023 13:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Траоре не допоможе "Шахтарю" у битві з "Дніпром-1" за титул
Траоре тікає від суперника. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовичевич підтвердив, що форвард Лассіна Траоре вже не допоможе команді в найближчі тижні. Африканський футболіст знову зазнав травми.

Траоре відновлюватиметься від пошкодження кілька місяців, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

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За три тури до кінця чемпіонату України "гірники" у турнірній таблиці випереджають "Дніпро-1" на два очки. У вирішальних поєдинках сезону донецькій команді не допоможуть одразу кілька виконавців.

Знов багато травмованих

Лассіна Траоре знову потрапив у лазарет "гірників". Окрім форварда є питання щодо Юхима Конопля та Мар'яна Шведа.

"Це дуже важливі футболісти. Вони грали в той період, коли ми були на піку форми. Плюс Петряк, він теж травмований. Але "Шахтар" продовжує перемагати. Ми — команда, яка найбільше забиває та менше пропускає", — розповів Ігор Йовичевич. 

Лассіна Траоре
Траоре зазнав травми. Фото: УНІАН

Форвард нескоро вийти на поле

Наставник "Шахтаря" розповів, що у Лассіни Траоре нова травма. Африканський форвард забив чотири голи й зробив стільки ж результативних передач цього сезону. Але він уже не зможе покращити статистику.

"У нього тендиніт квадрицепса. Це важливий футболіст для нас, нашого футболу. Особливо на чужій половині поля, де він грає корпусом дуже добре, дає "кисень" нашим вісімкам, вінгерам", — додав наставник "гірників".

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