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Гол Матвиенко принес "Шахтеру" важную победу

19 мая 2023 20:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гол Матвиенко принес "Шахтеру" важную победу
"Горянки" празднуют победу. Фото: официальный сайт "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" одержал важную победу в матче 27-го тура украинской Премьер-лиге (УПЛ). "Горняки" сломили сопротивление соперника на последних минутах игры. 

Решающий гол в поединке забил центральный защитник Николай Матвиенко, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В последний раз "Верес" отбирал очки у "горняков" еще в 1993-м году. "Шахтер" не просто побеждает этого соперника в каждом матче, но и часто делает это очень уверенно. Однако на этот раз подопечным Игора Йовичевича пришлось нервничать до финального свистка. 

Ход поединка 

"Шахтер" — "Верес" — 2:1 (1:0) 

Голы: Зубков, 35; Матвиенко, 83 — В.Шарай, 74 

Незабитый пенальти: Сикан, 47 ("Шахтер") — вратарь 

"Шахтер": Трубин — Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 87), Бондарь, Гочолеишвили — Степаненко — Топалов (Крыськив, 65), Судаков (Тотовицкий, 87), Назарина, Зубков — Сикан (Келси, 75).

"Верес": Когут — Гагун (В.Шарай, 68), Вовченко, Маткобожик, Курко, Балан — Г. Пасич (Дахновский, 84), Кучеров, Клец (Лебеденко, 68), Близниченко — Шестаков (Гайдучик, 68).

За несколько часов до этого матча стало известно, что "Днепр-1" одержал победу в своем поединке и продолжил преследовать "Шахтер" в борьбе за чемпионский титул. "Горнякам" нельзя было терять очки. 

Команда Йовичевича активно начала поединок и на старте первого тайма упустила несколько моментов. На 35-й минуте Зубков после серии рикошетов вывел "Шахтер" вперед, 1:0. В начале второго тайма Гочолеишвили навесил с фланга, а Курко сыграл рукой в своей штрафной. Молодой форвард действовал слишком предсказуемо, его удар оказался слабым — вратарь "Вереса" с ним справился. 

Шахтер — Верес
Зубков вывел "горняков" вперед. Фото: официальный сайт "Шахтера"

На 74-й минуте гости воспользовались ошибкой обороны "Шахтера", и Шарай застал Трубина врасплох, 1:1. Гости отчаянно стремились удержать ничью, но Матвиенко точным ударом головой после навеса справа от Ракицкого принес "горнякам" три очка, 2:1. "Шахтер" продолжает лидировать в турнирной таблице. 

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