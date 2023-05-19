Гол Матвиенко принес "Шахтеру" важную победу
Донецкий "Шахтер" одержал важную победу в матче 27-го тура украинской Премьер-лиге (УПЛ). "Горняки" сломили сопротивление соперника на последних минутах игры.
Решающий гол в поединке забил центральный защитник Николай Матвиенко, сообщает портал Новини.LIVE.
В последний раз "Верес" отбирал очки у "горняков" еще в 1993-м году. "Шахтер" не просто побеждает этого соперника в каждом матче, но и часто делает это очень уверенно. Однако на этот раз подопечным Игора Йовичевича пришлось нервничать до финального свистка.
Ход поединка
"Шахтер" — "Верес" — 2:1 (1:0)
Голы: Зубков, 35; Матвиенко, 83 — В.Шарай, 74
Незабитый пенальти: Сикан, 47 ("Шахтер") — вратарь
"Шахтер": Трубин — Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 87), Бондарь, Гочолеишвили — Степаненко — Топалов (Крыськив, 65), Судаков (Тотовицкий, 87), Назарина, Зубков — Сикан (Келси, 75).
"Верес": Когут — Гагун (В.Шарай, 68), Вовченко, Маткобожик, Курко, Балан — Г. Пасич (Дахновский, 84), Кучеров, Клец (Лебеденко, 68), Близниченко — Шестаков (Гайдучик, 68).
За несколько часов до этого матча стало известно, что "Днепр-1" одержал победу в своем поединке и продолжил преследовать "Шахтер" в борьбе за чемпионский титул. "Горнякам" нельзя было терять очки.
Команда Йовичевича активно начала поединок и на старте первого тайма упустила несколько моментов. На 35-й минуте Зубков после серии рикошетов вывел "Шахтер" вперед, 1:0. В начале второго тайма Гочолеишвили навесил с фланга, а Курко сыграл рукой в своей штрафной. Молодой форвард действовал слишком предсказуемо, его удар оказался слабым — вратарь "Вереса" с ним справился.
На 74-й минуте гости воспользовались ошибкой обороны "Шахтера", и Шарай застал Трубина врасплох, 1:1. Гости отчаянно стремились удержать ничью, но Матвиенко точным ударом головой после навеса справа от Ракицкого принес "горнякам" три очка, 2:1. "Шахтер" продолжает лидировать в турнирной таблице.
Напомним, боксер Александр Усик и его жена Екатерина отпраздновали День вышиванки в необычных нарядах.
Легендарный тренер Олег Блохин готов возглавить сборную Украины.
Теннисистка Ангелина Калинина обыграла уже вторую россиянку на турнире в Риме и вышла в финал.
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может начать следующий сезон в другом клубе.
"Челси" решил летом отпустить Михаила Мудрика в другую команду. Но украинский футболист изменил подход к тренировкам для того, чтобы остаться в клубе.