Гол Матвієнка приніс "Шахтарю" важливу перемогу

"Горянки" святкують перемогу. Фото: офіційний сайт "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" здобув важливу перемогу у матчі 27-го туру українській Прем'єр-лізі (УПЛ). "Гірники" зламали опір суперника на останніх хвилинах гри.

Вирішальний гол у двобої забив центральний захисник Микола Матвієнко, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Востаннє "Верес" відбирав очки у "гірників" ще 1993-го року. "Шахтар" не просто перемагає цього суперника у кожному матчі, а й часто робить це дуже впевнено. Проте цього разу підопічним Ігора Йовичевича довелося нервувати до фінального свистка.

Хід поєдинку

"Шахтар" — "Верес" — 2:1 (1:0)

Голи: Зубков, 35; Матвієнко, 83 — В.Шарай, 74

Незабитий пенальті: Сікан, 47 ("Шахтар") — воротар

"Шахтар": Трубін — Матвієнко, Ракицький (Михайличенко, 87), Бондар, Гочолеішвілі — Степаненко — Топалов (Криськів, 65), Судаков (Тотовицький, 87), Назарина, Зубков — Сікан (Келсі, 75).

"Верес": Когут — Гагун (В.Шарай, 68), Вовченко, Маткобожик, Курко, Балан — Г. Пасіч (Дахновський, 84), Кучеров, Клець (Лебеденко, 68), Близниченко — Шестаков (Гайдучик, 68).

За кілька годин до цього матчу стало відомо, що "Дніпро-1" переміг у своєму поєдинку і продовжив переслідувати "Шахтар" у боротьбі за чемпіонський титул. "Гірникам" не можна було втрачати очки.

Команда Йовичевича активно розпочала поєдинок і на старті першого тайму згаяла кілька моментів. На 35-й хвилині Зубков після серії рикошетів вивів "Шахтар" уперед, 1:0. На початку другого тайму Гочолеїшвілі навісив із флангу, а Курко зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. Молодий форвард діяв надто передбачувано, його удар виявився слабким — воротар "Вереса" впорався з ним.

Зубков вивів "гірників" уперед. Фото: офіційний сайт "Шахтаря"

На 74-й хвилині гості скористалися помилкою оборони "Шахтаря", і Шарай застав Трубіна зненацька, 1:1. Гості відчайдушно прагнули утримати нічию, але Матвієнко влучним ударом головою після навісу праворуч від Ракицького приніс "гірникам" три очки, 2:1. "Шахтар" продовжує лідирувати у турнірній таблиці.

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