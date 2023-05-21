"Шахтар" розкритикував "Барселону" за підтримку росіян

Ярослав Ракіцький з одним із захисників України. Фото: instagram.com/rakitskyy_official/

Історія зі скандальним привітанням гравців каталонської "Барселони" на адресу російських уболівальників здобула продовження. Донецький "Шахтар" пояснив, чому не праві чемпіони Іспанії.

"Гірники" нагадали про те, що прямо зараз російські вболівальники "Барси" продовжують геноцид українського народу, повідомив офіційний Twitter-аккаунт українського клубу.

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Деякі представники каталонської "Барселони" після завоювання чемпіонського титулу в іспанській Ла-Лізі записали відео зі словами подяки російським уболівальникам команди.

Алехандро Бальде у матчі проти "Еспаньола". Фото: REUTERS/Albert Gea

Півзахисник Серхі Роберто привітав росіян із перемогою, а молодий вінгер Алехандро Бальде навіть висловив надію на швидку зустріч із росіянами.

Відповідь "Шахтаря"

Це відео образило українських шанувальників спорту. Вони розкритикували іспанських футболістів у соціальних мережах та закликали їх ретельно обмірковувати слова перед записом таких роликів. Ситуацію прокоментували й у донецькому "Шахтарі".

"Поки наші військові проходять курс реабілітації в Барселоні, гравці каталонського клубу записують відеозвернення до вболівальників країни, яка прямо зараз вбиває українців, вбиває дітей, знищує наші міста", — написали у "Шахтарі".

😡 Доки наші військові проходять курс реабілітації в Барселоні, гравці @FCBarcelona @SergiRoberto10 та Алехандро Бальді записують відеозвернення до вболівальників країни, яка просто зараз убиває українців, убиває дітей, знищує наші міста. pic.twitter.com/f1vN5MTe4i — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 21, 2023

Керівництво каталонської "Барселони" та президент іспанської Ла-Ліги поки не прокоментували епізод із роликом двох футболістів.

Нагадаємо, у п'ятому раунді бою проти Девіна Хейні українець Василь Ломаченко впав на підлогу рингу.

Після бою з Девіном Хейні українець Василь Ломаченко заявив, що чекав більшого від суперника.

Американець Девін Хейні назвав Василя Ломаченка найнебезпечнішим боксером, з яким йому доводилося зустрічатися на рингу. Пізніше Хейні почув коментар суперника та розкритикував його.

Французький "ПСЖ" запросить зірку на посаду головного тренера команди.

Ломаченко отримав величезний гонорар за бій із Хейні, а після поразки від американця заплакав.