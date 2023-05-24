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Пятов може стати тренером збірної України

24 травня 2023 07:51
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Пятов може стати тренером збірної України
Андрій Пятов виходить на поле. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій Пятов може завершити кар'єру наприкінці цього сезону. У такому разі він стане тренером воротарів у збірній України.

Пятов увійде до тренерського штабу Реброва у національній команді, повідомляє "Взбірна".

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Ветеран донецького "Шахтаря" Андрій Пятов близький до завершення футбольної кар'єри. Його контракт із "гірниками" спливає наприкінці червня 2023-го року. Після цього 38-річний ветеран може розпочати тренерську діяльність.

Андрій П'ятов
Андрій Пятов у збірній України. Фото: УНІАН

Де працюватиме Пятов?

Кандидат до збірної України Сергій Ребров хоче включити Андрія Пятова до свого тренерського штабу. Офіційно про призначення Реброва на посаду наставника національної команди ще не оголошено, але це має статися найближчим часом.

Українська Асоціація футболу хоче бачити на посаді тренера воротарів національної команди Рустама Худжамова. За Олександра Петракова з воротарями збірної України працював нинішній виконувач обов'язків головного тренера "Динамо" Олександр Шовковський.

Якщо Ребров все ж таки обере Худжамова, Пятов може отримати роботу в структурі "Шахтаря".

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик може перейти до мюнхенської "Баварії".

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