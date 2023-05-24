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Майбутнє Ломаченка: завершення кар'єри та інші варіанти

24 травня 2023 08:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Майбутнє Ломаченка — завершення кар'єри та інші варіанти
Василь Ломаченко виходить на ринг. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Василь Ломаченко знову не зміг стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Тепер ветеран має визначитись, що робити далі.

Ломаченко має кілька варіантів на майбутнє, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Мотивація українського спортсмена нікуди не зникла. Ломаченко має що показати боксерській спільноті, яка після спірного рішення суддів віддати перемогу Девіну Хейні підтримала Василя. Він не має наміру завершувати кар'єру. Що зробить колишній чемпіон?

Домагатися реваншу з Хейні

Одразу після бою Білл Хейні сказав, що не бачить причин для організації другого поєдинку з українцем. На думку команди американця, Девін здобув заслужену перемогу. За цими словами відчуваються побоювання щодо результату можливого реваншу. Хейні говорив, що Ломаченко став для нього найскладнішим суперником у кар'єрі. Глядачі бачили, що Василь зробив із Девіном в останніх раундах. Побоювання Хейні-старшого можна зрозуміти.

Василь Ломаченко
Ломаченко перед боєм. Скріншот YouTube

Сам Ломаченко також висловив сумнів у тому, що вдасться організувати реванш. Але це не означає, що не варто намагатись це робити. Тим більше коли глядачі та спортивна спільнота на боці українця.

Поєдинки з іншими суперниками

Ломаченко давно мріє про абсолютне чемпіонство, але наступна можливість боротися за титули з'явиться нескоро. Василь може почекати, поки Хейні перейде в іншу вагу. Пояси стануть вакантними, з'явиться новий шанс.

А поки що українець залишається популярним боксером. Про поєдинок з ним мріє Джордж Камбосос та низка інших спортсменів. Непоганий варіант заробити гроші та залишатися на увазі.

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко під час тренування. Скріншот YouTube

Перехід в іншу вагу

Друга напівлегка вага зробила Ломаченка відомим на весь світ. Василь домінував над суперниками, "знищуючи" їх на рингу та у соціальних мережах. Він був зухвалий, швидкий і дуже небезпечний.

Василь може повернутися до дивізіону, в якому пройшли його найкращі роки. Там Ломаченко швидше отримає шанс поборотись за чемпіонський пояс, але стати абсолютним чемпіоном буде складно.

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