Скандал в "Інтері": Джеко та Індзагі мало не побилися

Едін Джеко у матчі за "Інтер". Фото: REUTERS/Alberto Lingria

У фіналі Кубка Італії "Інтер" обіграв "Фіорентину" з рахунком 2:1. Поєдинок запам'ятався не лише тріумфом "нерадзуррі", а й бійкою між Сімоне Індзагі та Едіном Джеко.

Головний тренер "Інтера" та форвард команди не стримали емоції на очах у вболівальників, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Скандальний епізод

На 58-й хвилині Сімоне Індзагі вирішив випустити Ромелу Лукаку замість 37-річного Едіна Джеко. Боснієць був розчарований своєю заміною та почав висловлювати наставнику претензії у технічній зоні.

Сімоне Індзагі з Кубком Італії. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Розмова на підвищених тонах мало не переросла у бійку із застосуванням сили, але тренера та футболіста розняли працівники та футболісти "Інтера". Джеко можуть оштрафувати за підсумками цього інциденту, але навряд чи виведуть із заявки команди на фінал Ліги чемпіонів.

Контракт Едіна Джеко з "Інтером" закінчується наприкінці червня цього року. У сезоні 2022/2023 форвард 48 поєдинків у всіх турнірах та забив 14 голів.

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