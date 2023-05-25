Ярмоленко розповів, чим незадоволений в "Аль-Айні"

Андрій Ярмоленко під час інтерв'ю. Скріншот YouTube

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко поділився враженнями від виступу за команду "Аль-Айн". Півзахиснику було складно адаптуватися до ОАЕ.

Ярмоленко розповів, чого йому не вистачає у місцевому клубі, повідомляє YouTube-канал "Емірати сьогодні".

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Український футболіст Андрій Ярмоленко задоволений новим досвідом, який він здобув в ОАЕ. Хавбек потрапив у абсолютно невідому для нього футбольну лігу, подолав труднощі та став одним із лідерів "Аль-Айну". Ярмоленко розповів, що у нього з'явилося багато нових друзів, він регулярно одержує цікаві враження.

Складнощі в "Аль-Айні" та майбутнє гравця

Ярмоленко зізнався, що йому було складно адаптуватись до погодних умов. До переїзду в Емірати футболіст ніколи не грав під час спеки в сорок градусів. Але поступово Андрій звик до такої погоди, її організм перебудувався.

"Я задоволений тим, як пройшов цей сезон. Є невелике розчарування від того, що не вдалося виграти трофеї. Але це додасть додаткову мотивацію в майбутньому. Треба тренувати старанніше і грати краще, ніж зараз. Перемоги обов'язково прийдуть", — розповів Андрій Ярмоленко.

Ярмоленко у матчі за "Аль-Айн". Фото: instagram.com/alainfcae/

Футболіст підтвердив бажання якось повернутися до київського "Динамо". Ярмоленко поки що не знає, коли це станеться. Він не готовий коментувати майбутнє, оскільки ще місяць пов'язаний з "Аль-Айном".

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