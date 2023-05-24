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Известный украинский боксер погиб под Бахмутом

24 мая 2023 11:55
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Известный украинский боксер погиб под Бахмутом
Александр Онищенко в рядах ВСУ. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мастер спорта Украины по боксу Александр Онищенко погиб в боях с российскими интервентами. Спортсмен в рядах Вооруженных сил Украины защищал Бахмут. 

О трагическом происшествии сообщила Федерация бокса Украины

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Украинский спортсмен отправился защищать страну в первые дни полномасштабного российского вторжения. Весной 2023-го года он сдерживал атаки оккупантов в Бахмуте, а затем и на позициях рядом с городом. В одной из боев 15-го мая Онищенко получил ранения, не совместимые с жизнью. 

Ему было 30 лет. Похороны военнослужащего пройдут 24-го мая. 

Кем был Александр Онищенко? 

Украинский спортсмен представлял федерацию бокса Сумской области и тренировался под руководством Дмитрия Дуброва.

Онищенко был чемпионом Украины среди юношей и юниоров, победителем "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсенова", членом сборной Украины по боксу.

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

\Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков продолжает тянуть "Жирону" в еврокубки. 

Форвард Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с "ПСЖ". 

Португалец Криштиану Роналду рассказал, что его не устраивает в Саудовской Аравии. 

У боксера Василия Ломаченко есть несколько вариантов развития карьеры. 

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