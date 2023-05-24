Известный украинский боксер погиб под Бахмутом

Александр Онищенко в рядах ВСУ. Фото: Google

Мастер спорта Украины по боксу Александр Онищенко погиб в боях с российскими интервентами. Спортсмен в рядах Вооруженных сил Украины защищал Бахмут.

О трагическом происшествии сообщила Федерация бокса Украины.

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Украинский спортсмен отправился защищать страну в первые дни полномасштабного российского вторжения. Весной 2023-го года он сдерживал атаки оккупантов в Бахмуте, а затем и на позициях рядом с городом. В одной из боев 15-го мая Онищенко получил ранения, не совместимые с жизнью.

Ему было 30 лет. Похороны военнослужащего пройдут 24-го мая.

Кем был Александр Онищенко?

Украинский спортсмен представлял федерацию бокса Сумской области и тренировался под руководством Дмитрия Дуброва.

Онищенко был чемпионом Украины среди юношей и юниоров, победителем "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсенова", членом сборной Украины по боксу.

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