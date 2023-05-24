Известный украинский боксер погиб под Бахмутом
Мастер спорта Украины по боксу Александр Онищенко погиб в боях с российскими интервентами. Спортсмен в рядах Вооруженных сил Украины защищал Бахмут.
О трагическом происшествии сообщила Федерация бокса Украины.
Украинский спортсмен отправился защищать страну в первые дни полномасштабного российского вторжения. Весной 2023-го года он сдерживал атаки оккупантов в Бахмуте, а затем и на позициях рядом с городом. В одной из боев 15-го мая Онищенко получил ранения, не совместимые с жизнью.
Ему было 30 лет. Похороны военнослужащего пройдут 24-го мая.
Кем был Александр Онищенко?
Украинский спортсмен представлял федерацию бокса Сумской области и тренировался под руководством Дмитрия Дуброва.
Онищенко был чемпионом Украины среди юношей и юниоров, победителем "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсенова", членом сборной Украины по боксу.
Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".
\Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков продолжает тянуть "Жирону" в еврокубки.
Форвард Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с "ПСЖ".
Португалец Криштиану Роналду рассказал, что его не устраивает в Саудовской Аравии.
У боксера Василия Ломаченко есть несколько вариантов развития карьеры.